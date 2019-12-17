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Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

18.12.2019 18:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Две собаки терроризируют жителей частного сектора в Витебске. Причем от внезапных нападений псов страдают исключительно женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Школьники уже давно носят с собой электронные отпугиватели, но и они не всегда спасают. А на днях четвероногие напали на беременную женщину.

Почему работники витебской службы отлова не могут решить проблему, выясняла Анастасия Бут.

С ребенком под сердцем и слезами на глазах. Марина до сих пор не может прийти в себя. Укус на ноге предательски ноет, напоминая о том злополучном дне.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Марина Шидловская, жительница Витебска:
Одна выскочила – просто лаяла на меня. Она меня не трогала, а потом из-за калитки выскочила вторая собака, побольше. Оскалилась. Покусала мне ноги. Порвала джинсы. Больше переживала за своего ребенка, не за себя, как это на нем могло сказаться.

Две собаки держат в страхе жителей сразу нескольких витебских улиц. Причем нападают исключительно на женщин и детей, рассказывают очевидцы. И во всем винят сердобольную соседку. Женщина постоянно подкармливает животных.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Сергей Гринкевич, житель Витебска:
Проблема, что женщина их кормит. Кормит из-под калитки, с ее двора они выбегают. Пытались разговаривать с хозяйкой, хозяйка начала отрицать: «Не мои собаки», но кормит их она.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

– А чьи эти собаки?

– А вы не знаете чьи? Бездомные!

– Ну вы же их кормите?

– И что? И вы покормите!

– Я не буду кормить.

– Ну не кормите. А я буду кормить. И убивать не буду, хотите – травите.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Своими историями общения с бродячими псами делятся и другие жители района. Рассказывают, что собаки ведут себя здесь по-хозяйски и людей не боятся.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Юлия Родичева, жительница Витебска:
Шла с работы, и вдвоем они выскочили – черная и рыжая. Хорошо, что у меня сумка здесь была через плечо. Она схватила меня за эту сумку и потащила.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Лидия Воробьева, жительница Витебска:
Ребенок мой плакал сидел. И напротив у нас есть многодетная семья, тоже девочка. Они играли на улице, и собака налетела на того ребенка, укусила за ногу.

Мы пишем с этой мамой заявление, вызываем скорую. Ребенка отправляют на уколы, которые необходимо уколоть. А мне приходит ответ от нашего Железнодорожного РОВД, от начальника, что мое письмо переслали на спецавтобазу.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Пока письма так и не принесли должного результата. Максимум, чего удалось добиться за последние полгода – забрать появившееся потомство.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Павел Фильгин, мастер санитарной колонны спецавтобазы Витебска:
В среднем, на одну заявку мы выезжаем 2-3 раза. Если безнадзорных животных не обнаружено по указанному адресу, мы, к сожалению, не можем себе просто позволить тратить на одну заявку порядка двух часов. Потому что где-то одну, сейчас два часа здесь, упускаем 10 там.

После поимки животных привозят в витебский приют. Единственный в Беларуси, где не применяют эвтаназию. А волонтеры изо всех сил пытаются пристроить кошек и собак в добрые руки. Сегодня пятеро четвероногих обрели новый дом.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Каролина Терентьева, ветеринар Витебского приюта для бездомных животных:
Безнадежных собак не бывает – бывают безнадежные хозяева. Любую собаку при помощи кинолога, дрессировки и любви можно исправить. Но многие сильно рано сдаются.

На данный момент в приюте находятся около 380 животных. Примерно 40-50 котов, остальные – собаки и щенки.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Анастасия Бут, корреспондент:
Беспризорные животные, конечно, это проблема. Причем ни отдельно взятой улицы или города. С ней пытаются бороться во всем мире. Одни выступают за крайние меры, другие – за гуманность. Мнения могут быть разные, вот только первопричина одна: породил проблему человек. И как бы это банально не звучало, мы должны быть в ответе за тех, кого приручили.

Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска

Люди в материале: Анастасия Бут, Марина Шидловская, Сергей Гринкевич, Юлия Родичева, Каролина Терентьева, Лидия Воробьева, Павел Фильгин
 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Две собаки терроризируют жителей частного сектора в Витебске. Причем от внезапных нападений псов страдают исключительно женщины и дети,...
 
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