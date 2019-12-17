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Нападают на женщин и детей. Бездомные собаки держат в страхе жителей Витебска
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Две собаки терроризируют жителей частного сектора в Витебске. Причем от внезапных нападений псов страдают исключительно женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Школьники уже давно носят с собой электронные отпугиватели, но и они не всегда спасают. А на днях четвероногие напали на беременную женщину.
С ребенком под сердцем и слезами на глазах. Марина до сих пор не может прийти в себя. Укус на ноге предательски ноет, напоминая о том злополучном дне.
Марина Шидловская, жительница Витебска:
Две собаки держат в страхе жителей сразу нескольких витебских улиц. Причем нападают исключительно на женщин и детей, рассказывают очевидцы. И во всем винят сердобольную соседку. Женщина постоянно подкармливает животных.
Сергей Гринкевич, житель Витебска:
– А чьи эти собаки?
– А вы не знаете чьи? Бездомные!
– Ну вы же их кормите?
– И что? И вы покормите!
– Я не буду кормить.
– Ну не кормите. А я буду кормить. И убивать не буду, хотите – травите.
Своими историями общения с бродячими псами делятся и другие жители района. Рассказывают, что собаки ведут себя здесь по-хозяйски и людей не боятся.
Юлия Родичева, жительница Витебска:
Лидия Воробьева, жительница Витебска:
Мы пишем с этой мамой заявление, вызываем скорую. Ребенка отправляют на уколы, которые необходимо уколоть. А мне приходит ответ от нашего Железнодорожного РОВД, от начальника, что мое письмо переслали на спецавтобазу.
Пока письма так и не принесли должного результата. Максимум, чего удалось добиться за последние полгода – забрать появившееся потомство.
Павел Фильгин, мастер санитарной колонны спецавтобазы Витебска:
После поимки животных привозят в витебский приют. Единственный в Беларуси, где не применяют эвтаназию. А волонтеры изо всех сил пытаются пристроить кошек и собак в добрые руки. Сегодня пятеро четвероногих обрели новый дом.
Каролина Терентьева, ветеринар Витебского приюта для бездомных животных:
На данный момент в приюте находятся около 380 животных. Примерно 40-50 котов, остальные – собаки и щенки.
Анастасия Бут, корреспондент:
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Новости Беларуси. Две собаки терроризируют жителей частного сектора в Витебске. Причем от внезапных нападений псов страдают исключительно женщины и дети,...
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