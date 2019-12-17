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В Березинском заповеднике расцвели подснежники

18.12.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На территории Березинского биосферного заповедника (расположен на границе Витебской и Минской областей) в декабре зафиксировано повторное цветение подснежников.

"Удивительно, но в начале зимы было зафиксировано также цветение первоцвета - перелески благородной, или печеночницы. Отдельные цветки ранневесеннего растения отмечены в окрестностях д. Домжерицы. "Подснежник" приоткрыл свои лепестки характерной голубой окраски на хорошо прогреваемом солнцем участке леса", - сказано в сообщении на сайте заповедника.

В сообщении поясняется, что "причиной распускания бутонов стали метеорологические особенности этого года".

Конец ноября и начало декабря в этом году выдались крайне теплыми. В отдельные дни температура воздуха в дневные часы поднималась до +5,4°C. "Такая нехарактерно теплая и влажная зима со слабыми заморозками оказала влияния и на растения Березинского биосферного заповедника. Это посодействовало повторному цветению некоторых из них. Ранее мы уже сообщали об осеннем цветении мирта болотного в конце осени", - сказано в сообщении.

"Это интересное явление природы можно попробовать найти в Березинском заповеднике. Ведь согласно прогнозу погоды, в течение еще недели сохранится тепло. А это значит, что в канун Нового года "подснежники" можно повстречать не только в сказке", - считают в Березинском заповеднике.
 
 
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На территории Березинского биосферного заповедника (расположен на границе Витебской и Минской областей) в декабре зафиксировано повторное цветение подснежников.
 
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