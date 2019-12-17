Водитель рассказал, как в 2003 году сбил под Слуцком пьяного пешехода - и теперь обязан всю жизнь платить ему компенсацию

Источник материала: Слуцк Город





«Я не виноват в ДТП, но деньги должен выплачивать пешеходу всю жизнь», — к таким последствиям привела минчанина Владимира авария 16-летней давности. Парень на слуцкой трассе сбил пьяного мужчину. Милиция установила, что водитель заметить человека не мог и в случившемся виноват сам пешеход.

Владимира не наказывали, но травмированный пешеход через суд добился материальных выплат за причиненный вред. Два года деньги пострадавшему переводила страховая, а потом эту обязанность бессрочно возложили на автомобилиста.

Пешеход нарушил ПДД и попал под машину

Эта авария произошла 22 октября 2003 года. Вечером Владимир ехал за рулем Volkswagen Transporter из Солигорска в Минск. На улице было темно, шел небольшой снег, что осложняло управление автомобилем. ДТП произошло, когда микроавтобус проезжал Слуцк.

— Этого человека я заметил только перед самой машиной. Он шел по проезжей части навстречу мне, в темной одежде, без фликеров. Это было очень неожиданно. Возможности остановиться просто не было, и я наехал на пешехода, — рассказал Владимир AUTO.TUT.BY.

Правое боковое зеркало Volkswagen Transporter зацепило голову пешехода, попало ему по лицу, нога залезла в колесную арку, после чего человек упал на проезжую часть.

— Я остановил машину, выскочил и подбежал к пешеходу. Это был мужчина, он лежал на дороге и кричал. Оттянул его с дороги — чтобы никто не переехал его, вызвал скорую и ГАИ.

Травмированного пешехода доставили в больницу. Выяснилось, что во время наезда он был пьян, а в ДТП сломал голень и бедро — это тяжкие телесные повреждения. Автомобиль Владимира поместили на штрафстоянку, и отдел дознания ГАИ начал проверку по факту ДТП.

— Во время расследования проводили следственный эксперимент. Установили, что наезд на пешехода я совершил после подъема дороги, там, где уже начинался спуск. Эксперты сделали вывод, что при такой обзорности я не мог видеть пешехода и, соответственно, предотвратить наезд. Признали, что моей вины в ДТП нет, а вот пешеход виноват: не выполнил свои обязанности по ПДД. Уголовное дело в отношении меня не возбуждали и за происшествие не наказывали.

«Он виноват в ДТП, но потребовал выплатить деньги»

Однако пострадавший пешеход Сергей не согласился с выводами милиции по ДТП и пытался их обжаловать, но сделать это ему не удалось. Тогда он подал иск в суд Слуцкого района на Владимира и страховую компанию «Белингосстрах» (в ней был застрахован по «автогражданке» водитель): потребовал от страховой деньги за испорченную в аварии одежду, лекарства, транспортные расходы для поездок в больницу, утраченный заработок, а с водителя Volkswagen Transporter — компенсацию морального вреда в размере 15 млн неденоминированных рублей.





В июле 2005 года суд иск удовлетворил. «Белингосстрах» обязали выплатить Сергею 4 094 270 неденоминированных рублей (на тот момент сумма составляла чуть меньше двух тысяч долларов) и ежемесячно выплачивать ему утраченный заработок с учетом индивидуального коэффициента. А автомобилист должен был выплатить пострадавшему 2 640 000 неденоминированных рублей (около 1200 долларов).

— Деньги за моральный вред для истца у меня удерживали частями из зарплаты. Когда вся сумма была выплачена, я вздохнул облегченно: ну вот все и закончилось. Но не тут-то было! В 2007 году меня снова вызывают в суд Слуцкого района: этот пешеход снова подал на меня иск, — вспоминает Владимир.

Оказалось, что страховая компания выплачивала пострадавшему Сергею деньги до апреля 2007 года. А потом страховая сумма в 5000 евро закончилась, соответственно, деньги приходить пострадавшему перестали. Поэтому Сергей просил суд взыскать уже с автомобилиста деньги за утраченный заработок, оплатить лекарства и транспортные расходы на поездку в больницу в Минск.

— Суд удовлетворил иск пешехода. В течение года я должен был выплачивать ему деньги. Состояние здоровья истца изменялось, и ему каждый год надо было проходить МРЭК, где ему устанавливали группу инвалидности и процент потери трудоспособности. С этими медицинскими документами надо было подавать новый иск в суд — так он и делал.

«Должен платить ему всю жизнь»

Владимир говорит, что если вначале истец был на сто процентов нетрудоспособен, то потом процент нетрудоспособности уменьшался. С ним в меньшую сторону менялась и сумма, которую Владимиру необходимо перечислять каждый месяц.

— Раз в год я ездил на заседания в суд Слуцка, который выносил новые решения. Бывали сюрпризы от истца. Например, как-то он заявил к возмещению огромную сумму за транспортные расходы — за такие деньги в Минск и обратно можно было приехать на такси. Также, через несколько лет после ДТП, у Сергея обнаружили псориаз, и он заявил, что это последствия аварии. Но суд эти требования не удовлетворил.

Минчанин ждал полного выздоровления пострадавшего — тогда ему не надо будет больше выплачивать деньги. Но несколько лет назад МРЭК дала заключение: назначить Сергею третью группу инвалидности и бессрочно установить 30 процентов потери трудоспособности.

— Получается, что теперь я должен выплачивать Сергею до конца его жизни средний [утраченный] заработок. Сегодня это 224 рубля, но каждый месяц сумма увеличивается. Платить мне очень тяжело, у меня ведь тоже семья: жена, трое детей. Моя зарплата — 1200 рублей, у жены — 500−600 рублей, на одного члена семьи у нас выходит по 300 рублей. Бывало, чуть задержат на работе отчисление денег Сергею — он уже бежит жаловаться в отдел принудительного исполнения…

Мужчина пытался обжаловать решения суда Слуцкого района в Миноблсуде, но его оставили в силе.

Пострадавшие: «Все по закону, лишнего не требуем»

О ситуации AUTO.TUT.BY рассказала мать потерпевшего, Жанна Федоровна: женщина занималась подготовкой документов в суд и присутствовала на заседаниях. Она считает, что если бы ее сын был виноват в аварии, то на него наложили бы административное взыскание. А так как по закону владелец машины отвечает за аварию, поэтому пусть платит.

— Он [водитель, который сбил пешехода] нам никакую помощь в лечении не оказывал. Моральный ущерб полностью не выплатил. С 2014 года он не доплачивал нам постоянно. Исполнительные листы терялись, мне приходилось воевать за эти деньги. Я от него лишнего ничего не требовала, — сказала женщина. — Понимаю еще, если б что-то незначительное было, травма, которая бесследно бы прошла. Но сын остался инвалидом, а сейчас у него еще и онкологию нашли. А водителю этому все объяснили в областном суде: обязан платить по статье 948, так чего он жалуется?..