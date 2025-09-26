Минчанка построила крутой дом в деревне бабушки: с видом на поле, камином и сауной

– Когда въезжаем в деревню, каждый раз радуемся, что его «почти не видно», – рассказывает дизайнер. – Чтобы заметить его с дороги, надо еще знать, куда смотреть. И это не случайность, это результат.

Здесь сложно не согласиться – с первого взгляда и издалека вам точно может показаться, что дом вполне привычный и из деревенской застройки не сильно выделяется – на крыше шифер, фасад обшит доской. Но это лишь первое впечатление и визуальный фокус – в какой деревне вы видели хаты с панорамными окнами и лиственничным планкеном?