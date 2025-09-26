|
Минчанка построила крутой дом в деревне бабушки: с видом на поле, камином и сауной
26.09.2025 14:47 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Пять лет назад минская бизнес-леди Светлана Зере решила восстановить пустовавшую много лет хату своей бабушки в деревне под Глуском. С задачей она справилась, но история с возрождением родового гнезда получила продолжение: рядом она построила новый дом – с панорамными окнами, оригинальным фасадом, стильным интерьером, камином и сауной. Заехали к ней в гости и спросили: почему это ей так важно и какой смысл в недешевой недвижимости в 200 километрах от Минска?
Деревня детства
Деревня детсва Светланы находися рядом с тихим городком Глуск, на берегу речки Птичь. Она, как и многие другие в Беларуси, – неприметная, в стороне от дорог и исторических событий. Но именно здесь, на фоне этого тихого угасания, происходит история, которую можно считать сенсацией местного уровня.
– После реконструкции бабушкин дом был скорее сезонным жильем – водопровод в нем на зиму приходилось перекрывать, – рассказывает она. – Квадратных метров в нем тоже не прибавилось – для всей нашей семьи маловат. Летом, конечно, проще – большую часть времени все во дворе, а зимой все в доме, всем тесно. Вот я и решила построить рядом новый дом, чтобы проводить время в своей деревне с комфортом. В своих мечтах я его представляла просторным, наполненным воздухом и светом и обязательно с панорамным видом на поле. Чтобы я могла сидеть у окна и закаты встречать, и на туман смотреть, и на снегопад, и на ливни, грозы – чтобы это было как самое красивое кино.
Мечты сбываются
Проектирование, дизайн интерьера и авторское сопровождение строительства Светлана
– За 2 года стройки у нас было полное взаимное понимание, – говорит Светлана. – Удивительно, как у ребят не сдали нервы, потому что строительство объекта за 200 км от столицы – тот еще квест. Могу с уверенностью сказать, что в Минске было бы дешевле и проще строиться – что бы тебе не понадобилось на стройке, почти все нужно везти из города, оплачивать доставку. Вы удивитесь, но даже бетон с доставкой из Минска оказался дешевле, чем покупка его в ближайших городах вроде Слуцка или Бобруйска.
Вторая сложность – найти на месте квалифицированных рабочих.
– Что могли местные строители сделать на начальном этапе, то они и сделали, но хорошую отделку, электрику, сантехнику, к сожалению, там некому поручить, – говорит Светлана. – Вторая сложность стройки на периферии в том, что не каждый специалист из Минска захочет отрываться от семьи и ехать. У нас были разные неприятные ситуации. Например, мы договорились с бригадой, что она зайдет на объект к определенному времени. За неделю до оговоренного срока нам сообщили, что один работник спину сорвал, а второй и вовсе глаз выколол. Мы, конечно, сочувствуем им, переживаем и ждем еще два месяца другую бригаду. А потом архитектор встречает того, кто якобы выколол глаз, в магазине, и со зрением у него все в порядке. Получается, что строители просто не захотели ехать в деревню и придумали такие отмазки. Эта история про "одноглазого" строителя, кстати, стала своеобразной легендой, которая сопровождала стройку.
Светлана говорит, что спасением от всех этих проблем для нее стал авторский надзор.
– Юрий и Ника взяли на себя весь контроль за процессом: технический надзор, полный дизайн-контроль вплоть до согласования крючков в ванной.
В общем, весь строительный «головняк» и нервотрепка обошел заказчицу стороной.
Проект «Дом в поле»
Кодовое название проекта — «Дом в поле». Главной архитектурной задачей было вписать современный дом так, чтобы он выглядел будто стоял здесь всегда.
– Когда въезжаем в деревню, каждый раз радуемся, что его «почти не видно», – рассказывает дизайнер. – Чтобы заметить его с дороги, надо еще знать, куда смотреть. И это не случайность, это результат.
Здесь сложно не согласиться – с первого взгляда и издалека вам точно может показаться, что дом вполне привычный и из деревенской застройки не сильно выделяется – на крыше шифер, фасад обшит доской. Но это лишь первое впечатление и визуальный фокус – в какой деревне вы видели хаты с панорамными окнами и лиственничным планкеном?
– Главный южный фасад отделан прямым планкеном из лиственницы и рейкой, которую «распустили» из того же планкена, – объясняет Ника Воробей. – Доски окрашены маслом двух оттенков, что создает впечатление выгоревшего на солнце дерева – тот самый узнаваемый образ классического деревянного дома в деревне. Для фронтонов и ограждения террасы использован тот же материал.
Дом, кстати, не деревянный – стены у него из современных керамзитобетонных блоков, перегородки – из керамического кирпича. Под фасадом – слой утеплителя.
Сбивает с толку шифер на крыше – сейчас на новых домах чаще встретишь металлочерепицу, нежели этот вид кровли. Но это осознанный выбор Светланы, продиктованный соображениями практичности, функциональности и долговечности.
– Шифер, который производили лет 40 назад, и который производят сейчас – разные материалы, – объясняет она. – Современный шифер соответствуют всем уровням экологической безопасности, в нем нет асбеста, прослужит хоть 100 лет. В отличие от металлочерепицы он совершенно бесшумный. По соотношению цены и качества – ему вообще нет равных.
Окна стали отдельным и чуть ли не самым важным пожеланием Светланы при проектировании дома – панорамные везде, где это возможно.
Она рассказывает, что их поиск превратился в отдельную миссию: большинство компаний предлагали конструкции с перемычками, которые ей не нравятся от слова совсем. И дело не в том, что ее вкусы не совпадают со вкусами оконщиков. Оказывается, в технологическом плане не так то и просто сделать большое окно в пол с цельным стеклопакетом и чтобы оно открывалась и закрывалось, не теряя свою геометрию. В итоге нашлась в Минске фирма (IDV Sale), которая смогла реализовать высокие двери-окна без лишних элементов, легко открывающиеся как обычная дверь.
– Компания из тех, кто не на слуху, но в среде заказчиков имеет хорошую репутацию. Мне, например, понравились тем, что безропотно отправили за 200 км специалиста для регулировки своих окон по гарантии.
Изюминка от конструктура – сложная стропильная система крыши над террасой. Она рассчитана таким образом, чтобы можно было убрать подпирающие центральные колонны. Благодаря этому через панорамные окна открывался вид на поле без визуальных помех. Закат и поле становятся частью интерьера. И само решение – изящное, ажурное, – продумано так, чтобы остаться видимым в интерьере.
– В планировке учитывали принципы васту (индийская наука о гармоничном строительстве и планировке, считается более древней чем китайский фэн-шуй – прим. Realt), – говорит хозяйка дома. – Первоначальный проект был сделан без учета этого подхода, и вход в дом оказался в зоне, которую васту называет «смерть владельца». Из-за этого пришлось полностью переделывать некоторые элементы, включая входную зону, а также усиливать цветовые решения интерьера.
Впрочем, Светлана признает, что пока не заметила явных изменений от внедрения васту, но надеется, что это принесет положительный эффект в будущем.
На полу в ванной, санузле и тамбуре уложена польская плитка Paradyz из коллекции Motyv (эти зоны – с подогревом). Орнаментальный характер плитки придает дому ту самую душевность и атмосферу. Это не прямое применение белорусского орнамента, а намек на то, что когда-то было близким. Рядом с ней иранский керамогранит – крупноформатный и ультрасовременный. И на стыке лаконичного и декоративного возникает гармоничный образ.
– У меня уже был опыт общения с крупными и именитыми производителями кухонь и я не скажу, что он был позитивным, – рассказывает Светлана. – В этот раз я обратилась в компанию у из Бобруйска. У нее свое небольшое, но высокотехнологичное производство. Владелец сделал ставку на качество, делает всего около 15 проектов в месяц. Это позволяет ему лично выезжать на замеры и контролировать каждый монтаж. Я осталась безумно довольна сотрудничеством – все было сделано качественно и даже с опережением сроков. С удовольствием поделюсь контактами у себя в
Канализация автономная. Чтобы освободить себя от проблем с откачкой в процессе эксплуатации, была установлена недешевая станция биологической очистки.
Отопление для дома в деревне выбрали оптимальное – электрическое. Это позволяет поддерживать минимальную температуру в автономном режиме – можно спокойно уезжать в город и не переживать, что в доме что-то замерзнет или отсыреет.
Управлять температурой можно удаленно – даже зимой приедешь в уже теплый дом. Электричество для отопления считается по льготному тарифу, поэтому в теории затраты не должны быть высокими.
Философия места и сила рода
Для Светланы этот дом — не объект инвестиций. Она не сможет его продать хотя бы за те же деньги, которые вложила в стройку.
– У меня только ленивый не спросил, зачем мне тут такой дом, – говорит она. – Кому то странно, что я не купила вместо него несколько квартир в Минске. Но я не из тех, кто обложится квартирами и будет сидеть ровно – работаю ради того, чтобы жить и наслаждаться. Я хочу, чтобы в деревне была жизнь и считаю, что каждый белорус должен иметь хотя бы по одному домику в деревне. Мне кажется, что мы еще не понимаем, насколько это важно.
Светлана уверена, что сила рода ощущается именно в таких местах, где прошли многие поколения. Ее вдохновляет пример европейских винодельческих домов, веками принадлежащих одной семье.
И если они примут эту преемственность, то, по-моему, это будет круто. Представьте – 20 поколений пройдет, и потомки смогут сказать: тут жили наши прадеды. В этом что-то есть. Я даже планирую создать семейный герб и кодекс рода, чтобы передавать потомкам не только материальные ценности, но и качества, на которых держалась семья: трудолюбие, забота о ближнем, любовь, отношения, поддержка. Чтобы мои дети, правнуки, когда они будут читать о том, как жили их прапрародители, использовали это как точку опоры, как способ морально калиброваться.
Фото: Анастасия Потёмкина.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пять лет назад минская бизнес-леди Светлана Зере решила восстановить пустовавшую много лет хату своей бабушки в деревне под Глуском. С задачей она справилась, но...
|
Архив (Новости Экономики)