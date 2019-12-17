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Гродненский роддом перестал делать аборты

18.12.2019 19:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С начала декабря в Гродненском областном перинатальном центре начали осуществлять проект «Клиника без абортов».




В роддоме говорят, что таким образом врачи стремятся сохранить репродуктивное здоровье женщин. Право на выбор у жительниц Гродненщины всё ещё остается. После обязательного предабортного консультирования женщина (если она всё-таки решилась на этот шаг) может сделать аборт в других медицинских учреждениях, но только не в местном перинатальном центре.

Заведующая поликлиникой Гродненского областного клинического перинатального центра Светлана Разина объясняет, что их консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья», созданное для оказания комплексной помощи женщинам и супружеским парам с нарушениями репродуктивной функции, проанализировало ситуацию с бесплодием и невынашиванием беременности в Гродненской области и пришло к выводу, что одной из причин данных патологий является именно аборт.

Уже в нескольких городах Беларуси действуют своеобразные безабортные зоны. Первой стал Логойский район, где врачи, пользуясь своим правом, отказались делать аборты.

Напомним, что соответствующих изменений в Закон Республики Беларусь о здравоохранении ещё в 2014 году добилась Белорусская Христианская Демократия при поддержке движения Пролайф.
 
 
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С начала декабря в Гродненском областном перинатальном центре начали осуществлять проект «Клиника без абортов».
 
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