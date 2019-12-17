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ЗЛК РБ Ансамбль танца «Сузор’е» Дворца культуры г. Солигорска приглашает на юбилейный концерт.
18.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 декабря 2019 22:42 780
ЗЛК РБ Ансамбль танца "Сузор'е" Дворца культуры г. Солигорска приглашает на юбилейный концерт.
14 декабря 2019 года в 16.00 приглашаем Вас на Юбилейный концерт, посвященный 20-летию Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля танца «Сузор’е».
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
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10 декабря 2019 22:42 780 ЗЛК РБ Ансамбль танца "Сузор'е" Дворца культуры г....
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