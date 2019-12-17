|
В Новополоцке Peugeot сбил женщину с двухлетним ребенком
Источник материала: Tut.by
Женщина и двухлетний ребенок пострадали в аварии, которая произошла днем 18 декабря в Новополоцке. Об этом
Предварительно установлено, что 51-летний водитель Peugeot ехал по улице Блохина и в районе дома № 8Б сбил 25-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)