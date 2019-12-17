В Новополоцке Peugeot сбил женщину с двухлетним ребенком

Источник материала: Tut.by

Женщина и двухлетний ребенок пострадали в аварии, которая произошла днем 18 декабря в Новополоцке. Об этом сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Предварительно установлено, что 51-летний водитель Peugeot ехал по улице Блохина и в районе дома № 8Б сбил 25-летнюю женщину и 2-летнего ребенка, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу.