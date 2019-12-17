











- Выезд в Санкт-Петербург на "Зенит" — "Спартак". Что происходило в этот день?





- Приехал в Питер в субботу утром. Прогулялся по Питеру, встретился с друзьями, сестрой, приехал в отель, лег спать. Проснулись, выселение было в 12 часов, мы в 12.30-13.00 вышли — это уже день матча, воскресенье. Выходим, не прошло и пяти секунд, к нам из-за угла подскакивают сотрудники. Сначала не поняли, что происходит, потом оглянулись — неподалеку стояли ребята из Центра "Э" [Главного управления по противодействию экстремизму МВД России — прим. "ПБ"]. Лица все знакомые, они на футболе часто присутствовали. Говорят: покажите документы. Мы показали. Потом: покажите прописку. Мы показали. У всех — Москва, один белорус, мы с ним вообще в гостинице познакомились.





- Его отпустили или тоже приняли?





- Забрали! Белоруса этого забрали, он к футболу вообще не причастен, никогда даже не был на стадионе. Мы просили, чтобы его отпустили, нам отвечали: нет, вас привезли сотрудники Центра "Э", отпустить никого не можем. В общем, показали документы, они начали разыгрывать спектакль: в машине нет компьютера, давайте до отделения проедем, проверим вас по базе. Как только к машине подошли — нас встретили сотрудники Центра "Э", забрали наши паспорта и сказали: все, увозите. Мне звонит хостес из отеля, говорит, что я забыл наушники. Говорю: мужики, отпустите за наушниками. Меня сотрудник Центра "Э" под руку взял и повел в отель, как уголовника. Заходим, он начал допрашивать сотрудника: сколько нас было, что мы делали.Привезли в отдел, сидели и ждали ровно сутки. Нам ничего не говорили. Просто приходили оперативники, фотографировали нас, всякие полковники заходили и смотрели, как на террористов. А у нас ночью поезд.





- Вы просто вышли из отеля, вас, ничего не объясняя, просто засовывают в тачку, привозят в отделение, вы там сутки просто сидите?





- Да-да. Я знаю, что по законодательству без объяснения причины не более трех часов могут задерживать. А нам какую-то лапшу вешали: сейчас отпустим, сейчас отпустим... Еще в отдел пришла телеграмма, что всех отпустить в 8 утра. Но нас не отпустили. В 10 утра нам дали протоколы, якобы мы нецензурно выражались в общественном месте. Свидетелями вызвали сотрудников. Дали протокол, мы, естественно, все втроем написали отказ. Сказали, что несогласны, что нецензурной бранью не выражались. В 12 часов нас повезли суд. Судья допросила, мы объяснились. Самое интересное, что ни у кого из нас ранее приводов никаких не было, даже административных правонарушений. У меня даже по базе ГИБДД штрафов нету. И она мне в заключении говорит: 15 суток ареста.









- Офигеть...





- Мы даже на стадионе не побывали. Короче, к любому гражданину могут подойти и сказать: ты ругался матом и увезти в отдел, написать протокол. Мы просто улыбнулись. Знали, что были похожие случаи, когда парень замахнулся — и его закрыли на полтора года. Или актер, который на площади во время митинга просто стоял... Когда нас выводили из зала суда, мы сказали, что будем обжаловать. Сотрудники Центра "Э" старались всячески препятствовать, мол, вы будете в спецприемнике жаловаться, завтра-послезавтра. Но мы понимали, что медлить нельзя, нужно именно сегодня спуститься в канцелярию и написать. Доставили нас уже вечером в спецприемник, и утром приехал адвокат.





- Это правда, что вам с юридической поддержкой помогли фанаты "Зенита"?





- Да.



