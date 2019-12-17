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«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2019 года

18.12.2019 18:03 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2019 года

«Яндекс» определил главные события 2019 года по поисковым запросам пользователей.

Топ-5 событий, наиболее интересующих пользователей «Яндекса»:

  1. Выборы в Украине.
  2. Пожар в соборе Парижской Богоматери.
  3. Митинги и протестное голосование в Москве.
  4. Катастрофа Superjet 100 в аэропорту Шереметьево.
  5. Ажиотаж вокруг «Зоны 51».

Наиболее популярные личности:

  1. Президент Украины Владимир Зеленский.
  2. Японский геймдизайнер Хидео Кодзима.
  3. Шведская экоактивистка Грета Тунберг.
  4. Актер Хоакин Феникс.
  5. Певица Билли Айлиш.

Люди, новости о смерти которых вызвали интерес:

  1. Певица Юлия Началова.
  2. Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл).
  3. Журналист Сергей Доренко.
  4. Глава ЦУМа Алла Вербер.
  5. Актер Алексей Булдаков.

Самые популярные спортивные события:

  1. Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
  2. Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым.
  3. Бой между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.
  4. Матч Российской премьер-лиги «Спартак»—ЦСКА 19 августа.
  5. Матч Лиги чемпионов «Краснодар»—«Порту».

Фильмы:

  1. «Т-34».
  2. «Джокер».
  3. «Мстители: Финал».
  4. «Оно 2».
  5. «Человек-паук: Вдали от дома».

Сериалы:

  1. «Игра престолов».
  2. «Чернобыль».
  3. «Жуки».
  4. «Султан моего сердца».
  5. «Ветреный».

Мультфильмы:

  1. «Король Лев».
  2. «Как приручить дракона 3».
  3. «Тайная жизнь домашних животных 2».
  4. «Ванпанчмен».
  5. «Семейка Аддамс».

Компьютерные игры:

  1. Metro Exodus.
  2. Apex Legends.
  3. PUBG Lite.
  4. Resident Evil 2.
  5. Lost Ark.

Песни:

  1. RASA — «Пчеловод».
  2. Артур Пирожков — «Зацепила».
  3. Артур Пирожков — «#Алкоголичка».
  4. Егор Крид — «Сердцеедка».
  5. Artik & Asti, Артем Качер — «Грустный дэнс».

Список популярных запросов ранее составила и Google. Среди запросов россиян в Google о событиях текущего года быстрее всего набрало популярность «Евровидение-2019». На втором месте в топе оказалось 30-летие падения Берлинской стены, на третьем — футбольный матч Россия—Бельгия, пишет кommersant.ru.

 
 
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«Яндекс» определил главные события 2019 года по поисковым запросам пользователей.
 
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