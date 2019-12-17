«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2019 года

Источник материала: Ежедневник





«Яндекс» определил главные события 2019 года по поисковым запросам пользователей.

Топ-5 событий, наиболее интересующих пользователей «Яндекса»:

Выборы в Украине. Пожар в соборе Парижской Богоматери. Митинги и протестное голосование в Москве. Катастрофа Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Ажиотаж вокруг «Зоны 51».

Наиболее популярные личности:

Президент Украины Владимир Зеленский. Японский геймдизайнер Хидео Кодзима. Шведская экоактивистка Грета Тунберг. Актер Хоакин Феникс. Певица Билли Айлиш.

Люди, новости о смерти которых вызвали интерес:

Певица Юлия Началова. Рэпер Кирилл Толмацкий (Децл). Журналист Сергей Доренко. Глава ЦУМа Алла Вербер. Актер Алексей Булдаков.

Самые популярные спортивные события:

Бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Бой между Александром Емельяненко и Михаилом Кокляевым. Бой между Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером. Матч Российской премьер-лиги «Спартак»—ЦСКА 19 августа. Матч Лиги чемпионов «Краснодар»—«Порту».

Фильмы:

«Т-34». «Джокер». «Мстители: Финал». «Оно 2». «Человек-паук: Вдали от дома».

Сериалы:

«Игра престолов». «Чернобыль». «Жуки». «Султан моего сердца». «Ветреный».

Мультфильмы:

«Король Лев». «Как приручить дракона 3». «Тайная жизнь домашних животных 2». «Ванпанчмен». «Семейка Аддамс».

Компьютерные игры:

Metro Exodus. Apex Legends. PUBG Lite. Resident Evil 2. Lost Ark.

Песни:

RASA — «Пчеловод». Артур Пирожков — «Зацепила». Артур Пирожков — «#Алкоголичка». Егор Крид — «Сердцеедка». Artik & Asti, Артем Качер — «Грустный дэнс».

Список популярных запросов ранее составила и Google. Среди запросов россиян в Google о событиях текущего года быстрее всего набрало популярность «Евровидение-2019». На втором месте в топе оказалось 30-летие падения Берлинской стены, на третьем — футбольный матч Россия—Бельгия, пишет кommersant.ru.