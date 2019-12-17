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«Яндекс» назвал самые популярные запросы 2019 года
18.12.2019 18:03 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
«Яндекс» определил главные события 2019 года по поисковым запросам пользователей.
Топ-5 событий, наиболее интересующих пользователей «Яндекса»:
Наиболее популярные личности:
Люди, новости о смерти которых вызвали интерес:
Самые популярные спортивные события:
Фильмы:
Сериалы:
Мультфильмы:
Компьютерные игры:
Песни:
Список популярных запросов ранее составила и Google. Среди запросов россиян в Google о событиях текущего года быстрее всего набрало популярность «Евровидение-2019». На втором месте в топе оказалось 30-летие падения Берлинской стены, на третьем — футбольный матч Россия—Бельгия, пишет
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«Яндекс» определил главные события 2019 года по поисковым запросам пользователей.
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