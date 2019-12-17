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Фотофакт. Старший сын Лукашенко наградил своего брата
Источник материала: Партизан
Необычный момент произошел 18 декабря на традиционном вручении именных стипендий Президентского спортивного клуба.
Руководитель организации и средний сын главы государства Дмитрий Лукашенко не только передал подарки юным атлетам, но и сам получил награду.
И вручил ее никто иной, как его старший брат Виктор, с недавнего времени работающий первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.
Фото noc.by
Средний сын главы государства получил приз МОК «Олимпизм в действии» за большой вклад в развитие олимпийского движения.
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Необычный момент произошел 18 декабря на традиционном вручении именных стипендий Президентского спортивного клуба.
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