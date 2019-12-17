Фотофакт. Старший сын Лукашенко наградил своего брата

Руководитель организации и средний сын главы государства Дмитрий Лукашенко не только передал подарки юным атлетам, но и сам получил награду.





И вручил ее никто иной, как его старший брат Виктор, с недавнего времени работающий первым вице-президентом Национального олимпийского комитета.









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Средний сын главы государства получил приз МОК «Олимпизм в действии» за большой вклад в развитие олимпийского движения.