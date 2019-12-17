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Разрешения распределены эффективно. Что думают перевозчики и Минтранс о дозволах на въезд на территорию Польши
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К диалогу готовы. В Минтрансе прокомментировали проблему с так называемыми дозволами на въезд белорусским перевозчикам на территорию Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомню, две страны обмениваются на паритетной основе одинаковым количеством разрешений. Но Польша использует не все. А вот белорусам их не хватает. Чтобы уравновесить ситуацию и подстегнуть к развитию экспорта услуг, в 2019 году применили новую формулу выдачи документов.
Грузоперевозки в приграничье – это уже традиция. Еще вчера Анастасия Скробинская налаживала свой автобизнес. Купила две фуры. Сегодня один большегруз на приколе – нет разрешений на проезд по польской территории. Второе авто пока развозит грузы в пределах Беларуси.
Анастасия Скробинская, перевозчик:
Водитель тоже не хочет ждать, ему тоже нужно кормить семью, он просто уйдет, найдет другое место работы.
С разрешениями (или польскими дозволами) всегда то и дело возникают нюансы. Одни довольны, вторые – в обиде. Кто-то пытается зайти на рынок перевозок – не получается. Мол, все занято. В Минтрансе попытались найти золотую середину и еще в 2017-м предложили выработать единую формулу, по которой и будут распределять документы.
И вот, по новой схеме выдали транзитные разрешения в польском направлении. Малый бизнес в обиде: мол, остались за бортом.
Не только они. В парке Вадима Сидорца более 40 авто и ни одного разрешения.
Вадим Сидорец, перевозчик:
В Министерстве утверждают, что двигались в направлении предприимчивого бизнеса. Учитывали три фактора: выручка, количество транспортных средств и выданных ранее разрешений. Перевозчики должны были вовремя подать заявку и показать эффективность своей работы. В списке все – от малого до крупного бизнеса.
Алексей Ляхнович, первый заместитель министра транспорта и коммуникаций:
Предприятие Вячеслава Ложечника среди тех, у кого есть разрешение. 30 автомобилей работают на международном направлении.
Вячеслав Ложечник, перевозчик:
Перевозчиков, которые имеют преступление менее 2 тысяч евро, я не понимаю: или искусственно приписано количество подвижного состава и они не попали в квоту распределения, или это заниженная выручка. Такое быть не должно.
Бизнес Валерия Бурковского уже сталкивался когда-то с подобными ситуациями при распределении российских разрешений. Признается: да, тогда потеряли, но и научились быть гибкими в транспортном деле. Сегодня прорабатывают новые маршруты: Туркменистан, Узбекистан, Монголия – сложнее, дольше, зато страхует риски. Оно того стоит.
Валерий Бурковский, перевозчик:
Если все перевозчики, участвующие в международных перевозках, будут работать с выручкой в 2 тысячи евро, то страна вместо миллиарда долларов выручки в год будет получать около 400 миллионов.
Пересматривать количество разрешений на первый квартал не будут. Также не будут давать и дополнительные. Однако по итогам первого полугодия посмотрят, сколько разрешений перевозчики использовали. В апреле 2020 года с польской стороной снова будут вести переговоры об увеличении квоты.
С каждым годом парк большегрузов увеличивается. Только за последний – плюс 4 тысячи машин. Конкуренция растет. Над логистикой новых маршрутов придется попотеть и ловить момент: ведь все-таки было два года на то, чтобы принять участие в обсуждении новой формулы по распределению транзитных разрешений. Правда, желающих дискутировать тогда было мало.
Олег Мазур, перевозчик:
В Минтрансе к диалогу готовы и намерены в ближайшее время провести еще одну встречу перевозчиков, где попытаются стереть разделительную в автовопросе полосу.
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Разрешения распределены эффективно. Что думают перевозчики и Минтранс о дозволах на въезд на территорию Польши
Новости Беларуси. К диалогу готовы. В Минтрансе прокомментировали проблему с так называемыми дозволами на въезд белорусским перевозчикам на территорию Польши,...
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