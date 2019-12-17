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Инсайдер рассекретил новые флагманские смартфоны Huawei P40 и P40 Pro

18.12.2019 21:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно генеральный директор Huawei Ричард Ю заявил, что новые топовые смартфоны P40 и P40 Pro представят в конце марта следующего года в Париже. Известный точными прогнозами инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры с дизайном этих аппаратов.


Оба смартфона будут выполнены в дизайне, характерном и для других устройств флагманского и среднего уровня следующего года от разных производителей. Речь идет о прямоугольном блоке основных камер на задней стороне корпусов.

В обычном P40, скорее всего, будет четыре основных фотомодуля. В Pro-модификации — точно не меньше. Заявляется, что главным фотодатчиком в P40 Pro выступит 64-мегапиксельный Sony IMX686. Разрешение суперширокоугольной камеры составит 20 Мп, телефотокамера с перископом — 12-мегапиксельная. В наличии также может оказаться ToF-сенсор глубины и датчик для макросъемки.




В Huawei P40 установят плоский дисплей с диагональю от 6,1 до 6,2 дюйма. Старшая Pro-версия обзаведется экраном с загнутыми по краям гранями. Предполагаемая диагональ панели — 6,5−6,7 дюйма. Матрицы — OLED. Не исключено, что экран P40 Pro также сможет работать на частоте в 120 Гц.




Клавиши питания и регулировки громкости установят на правой грани корпусов, 3,5-мм разъемов в смартфонах не будет. Оба аппарата оснастят сканерами отпечатков пальцев под экранами. Емкость батареи P40 Pro — рекордные 5500 мА·ч с поддержкой 50-ваттной зарядки. Процессор — Kirin 990 (5G).

Предполагаемая операционная система двух аппаратов — Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. Впрочем, предустановленных Google-сервисов ожидать не стоит.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Huawei:

 
 
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Недавно генеральный директор компании Huawei Ричард Ю заявил, что новые топовые смартфоны P40 и P40 Pro представят в конце марта следующего года в Париже.
 
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