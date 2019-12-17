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В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки. Приглашаем за покупками!
18.12.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
10 декабря 2019 22:59 2820
В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки. Приглашаем за покупками!
Чем занять себя перед праздниками? Конечно, приобретением всего необходимого, всех атрибутов для того, чтобы Рождество и Новый год отметить комфортно.
Хорошее предложение – посетить 21 декабря Центральную площадь Солигорска, где в этот день с 9.00 до 16.00 пройдет рождественская региональная ярмарка, на которую предметы продажи доставят из Слуцка, Клецка, Дзержинска, Копыля, Любани, Несвижа, Столбцов, Старых Дорог и Узды. Конечно же, примет участие вместе с гостями и Солигорский район.
Это не единственные ярмарки нашего района. С 14 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г. с 9.00 до 16.00 районные ярмарки пройдут:
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10 декабря 2019 22:59 2820 В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки....
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