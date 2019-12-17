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В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки. Приглашаем за покупками!

18.12.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


10 декабря 2019 22:59 2820

В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки. Приглашаем за покупками!

Автор: Эдуард Кидяев.

Чем занять себя перед праздниками? Конечно, приобретением всего необходимого, всех атрибутов для того, чтобы Рождество и Новый год отметить комфортно.

В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки. Приглашаем за покупками!

Хорошее предложение – посетить 21 декабря Центральную площадь Солигорска, где в этот день с 9.00 до 16.00 пройдет рождественская региональная ярмарка, на которую предметы продажи доставят из Слуцка, Клецка, Дзержинска, Копыля, Любани, Несвижа, Столбцов, Старых Дорог и Узды. Конечно же, примет участие вместе с гостями и Солигорский район.

На ярмарке можно будет купить мясную и молочную продукцию, рыбу, кондитерские изделия, выпечку и многое другое. Можно найти к новогоднему столу что-то дешевое и при этом эксклюзивное.

Здесь вы найдете широкий ассортимент продукции мясоперерабатывающей и молочной отрасли, рыбы, кулинарных и кондитерских изделий и другие продовольственные товары.

Будут ряды и непродовольственных товаров. Конечно, прежде всего – новогодней тематики сувениры, подарки, елочки, различные украшения. Можно будет найти и изделия ручной работы от мастеров региона. Проникнуться праздничным настроем поможет концертная программа, которая тоже предусмотрена. Ведь ярмарка не простая, а рождественская.

Для тех, кто не сможет посетить региональную ярмарку либо, наоборот, войдет во вкус и захочет продолжения – на следующий день, 22 декабря, там же, на центральной площади состоится районная ярмарка. Время ее проведения с 9 утра до 16 часов.

Приятные цены и различные акции, несомненно, порадуют покупателей. Концертная новогодняя программа превратит процесс закупок в мини-праздник для всех.

В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки. Приглашаем за покупками!

Это не единственные ярмарки нашего района. С 14 декабря 2019 г. по 5 января 2020 г. с 9.00 до 16.00 районные ярмарки пройдут:

На Центральной площади Солигорска — 22 декабря 2019 г., 4 и 5 января 2020 г.;

На торговой площадке «Рынок Октябрьский» — 14, 15, 28 и 29 декабря 2019 г.;

В г.п. Красная Слобода в районе рыночной площади — еженедельно по четвергам;

В г.п. Старобин на площадке по пер. Спортивный — еженедельно по пятницам.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ«.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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10 декабря 2019 22:59 2820 В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки....
 
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