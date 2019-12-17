В Солигорске стартуют Рождественские ярмарки. Приглашаем за покупками!

Хорошее предложение – посетить 21 декабря Центральную площадь Солигорска, где в этот день с 9.00 до 16.00 пройдет рождественская региональная ярмарка, на которую предметы продажи доставят из Слуцка, Клецка, Дзержинска, Копыля, Любани, Несвижа, Столбцов, Старых Дорог и Узды. Конечно же, примет участие вместе с гостями и Солигорский район.



На ярмарке можно будет купить мясную и молочную продукцию, рыбу, кондитерские изделия, выпечку и многое другое. Можно найти к новогоднему столу что-то дешевое и при этом эксклюзивное.



Здесь вы найдете широкий ассортимент продукции мясоперерабатывающей и молочной отрасли, рыбы, кулинарных и кондитерских изделий и другие продовольственные товары.



Будут ряды и непродовольственных товаров. Конечно, прежде всего – новогодней тематики сувениры, подарки, елочки, различные украшения. Можно будет найти и изделия ручной работы от мастеров региона. Проникнуться праздничным настроем поможет концертная программа, которая тоже предусмотрена. Ведь ярмарка не простая, а рождественская.



Для тех, кто не сможет посетить региональную ярмарку либо, наоборот, войдет во вкус и захочет продолжения – на следующий день, 22 декабря, там же, на центральной площади состоится районная ярмарка. Время ее проведения с 9 утра до 16 часов.



Приятные цены и различные акции, несомненно, порадуют покупателей. Концертная новогодняя программа превратит процесс закупок в мини-праздник для всех.

