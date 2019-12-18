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Подозреваемого в убийстве женщины в Минске, узнали горожане и позвонили в милицию: он был уже судим за жестокое убийство

18.12.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиционеры задержали его в метро на «Институте культуры»

B белорусской столице на улице Космонавтов 17 декабря был обнаружен труп женщины, подозреваемый в причастности к расправе попал на видеокамеру, правоохранители объявили о его розыске.

– После публикаций в СМИ предполагаемого преступника увидели тысячи человек. Утром в среду, 18 декабря, поступил звонок от минчанки, которая заявила, что похожего на убийцу мужчину она увидела на АЗС на улице Короткевича, – рассказали в пресс-службе МВД в Telegram.

Незамедлительно на место выбыли сотрудники ППС Октябрьского района столицы, началась отработка участка. Схожего по приметам с разыскиваемым мужчину задержали в переходе метро к станции «Институт культуры». Подозреваемый был доставлен в отделение.

– На данный момент уже установлена личность задержанного: это безработный житель Минска, ранее 35-летний мужчина уже был судим по обвинениям в хулиганстве и убийстве с особой жестокостью, – добавили в пресс-службе.

Идет следствие, проводятся оперативно-рoзыскные мероприятия.
 
Теги: Минск
 
 
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