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В Китае нашли 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте
Источник материала: СТВ
Новости Китая. 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте в Китае, обнаружены живыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочие были замурованы под землей более 80 часов.
Поисковые работы велись круглосуточно. Днем 18 декабря спасателям удалось добраться до людей и поднять их на поверхность. Все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь.
Напомним, инцидент в шахте провинции Сычуань произошел 14 декабря. В результате прорыва воды и обрушения тоннелей погибли 5 горняков.
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Новости Китая. 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте в Китае, обнаружены живыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочие были...
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