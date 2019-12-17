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В Китае нашли 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте

18.12.2019 21:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте в Китае, обнаружены живыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочие были замурованы под землей более 80 часов.

Поисковые работы велись круглосуточно. Днем 18 декабря спасателям удалось добраться до людей и поднять их на поверхность. Все они доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают помощь.

Напомним, инцидент в шахте провинции Сычуань произошел 14 декабря. В результате прорыва воды и обрушения тоннелей погибли 5 горняков.

В Китае нашли 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте

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Новости Китая. 13 горняков, пропавших без вести после аварии на шахте в Китае, обнаружены живыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рабочие были...
 
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