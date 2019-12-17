Уехал на велосипеде в неизвестном направлении. В Солигорском районе ищут пенсионера

Источник материала: Слуцк Город





Солигорским РОВД устанавливается местонахождение Зройчикова Павла Филипповича, 04.10.1941 г.р., который 17 декабря около 11:00 выехал из дома в деревне Кулаки Солигорского района в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Об этом сообщается в Солигорско-Слуцкой группе поисково-спасательного отряда «Ангел» во Вконтакте.

Мужчине на вид 80 лет, худощавого телосложения, невысокого роста. Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефонам +375(29)677-88-82, +375(33)603-88-82 или 102.



Slutsk-Gorod.by