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Уехал на велосипеде в неизвестном направлении. В Солигорском районе ищут пенсионера

18.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Уехал на велосипеде в неизвестном направлении. В Солигорском районе ищут пенсионера

Солигорским РОВД устанавливается местонахождение Зройчикова Павла Филипповича, 04.10.1941 г.р., который 17 декабря около 11:00 выехал из дома в деревне Кулаки Солигорского района в неизвестном направлении. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Об этом сообщается в Солигорско-Слуцкой группе поисково-спасательного отряда «Ангел» во Вконтакте.

Мужчине на вид 80 лет, худощавого телосложения, невысокого роста. Если вам что-то известно о его местонахождении, сообщите по телефонам +375(29)677-88-82, +375(33)603-88-82 или 102.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Солигорским РОВД устанавливается местонахождение Зройчикова Павла Филипповича, 04.10.1941 г.р., который 17 декабря около 11:00 выехал из дома в деревне Кулаки...
 
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