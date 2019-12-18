ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Mail.Ru запустит конкурента YouTube

18.12.2019 21:58 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В следующем году Mail.Ru Group запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube, рассказал в интервью РБК гендиректор холдинга Борис Добродеев. Таким образом компания хочет войти в новую для себя нишу — сервисы, которые подбирают контент на основе персональных предпочтений пользователя, а не подписок или списка друзей.




Название будущего сервиса Добродеев не раскрыл. По его словам, до сих пор в компании исходили из того, что самое ценное — это социальные сервисы, где пользователь сам выбирает, на что он подписан, а теперь стало ясно, что среди пользователей популярны сервисы с рекомендованным контентом. «Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — пояснил он.

На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека уже построен, например, запущенный Mail.Ru в этом году новостной сервис «Пульс». Он формирует персональную ленту с помощью алгоритмов, считывающих поведение пользователя в интернете.

Добродеев отметил, что компания будет делать сервис «на свой лад», поэтому он не станет «лобовым» конкурентом YouTube. Основные задачи после запуска — увеличить time spent [проведенное на платформе время] и количество контента, чтобы таким образом «догнать» YouTube.

Mail.Ru Group уже принадлежат одноименные портал и почтовый сервис, «Одноклассники» и «ВКонтакте», мессенджеры ICQ и TamTam, сервисы «Юла», YouDrive, Delivery Club и другие.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В следующем году Mail.Ru Group запустит собственный единый видеосервис, который должен составить конкуренцию YouTube, рассказал в интервью РБК гендиректор холдинга Борис...
 
Новости дня
Новости разные
 
Уехал на велосипеде в неизвестном направлении. В Солигорском районе ищут пенсионера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика