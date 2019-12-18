Mail.Ru запустит конкурента YouTube













Название будущего сервиса Добродеев не раскрыл. По его словам, до сих пор в компании исходили из того, что самое ценное — это социальные сервисы, где пользователь сам выбирает, на что он подписан, а теперь стало ясно, что среди пользователей популярны сервисы с рекомендованным контентом. «Несмотря на то что в YouTube есть подписки, он потребляется скорее через рекомендации, которые делает сам сервис», — пояснил он.





На принципе подбора контента в зависимости от интересов человека уже построен, например, запущенный Mail.Ru в этом году новостной сервис «Пульс». Он формирует персональную ленту с помощью алгоритмов, считывающих поведение пользователя в интернете.





Добродеев отметил, что компания будет делать сервис «на свой лад», поэтому он не станет «лобовым» конкурентом YouTube. Основные задачи после запуска — увеличить time spent [проведенное на платформе время] и количество контента, чтобы таким образом «догнать» YouTube.



