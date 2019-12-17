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В Минске обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества Беларуси и России

18.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске эксперты из Беларуси и России обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества двух стран, передает телеканал «МИР 24».

На международной конференции выступили представители постоянного комитета Союзного государства, парламентарии, дипломаты и ученые. Обсуждали вопросы культурного взаимодействия, сотрудничества в области спорта и науки. На встрече отметили: каждый год растет количество культурных мероприятий, и прежде всего для молодежи.

«Очень важный вопрос – это вопрос именно молодежи, с точки зрения как ее образования, так и заинтересованности функционировать и существовать именно в системе Союзного государства», – отметил заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин.

Те предложения, которые выдвинули эксперты во время конференции, позже лягут в основу совместных программ по сотрудничеству. Некоторые вопросы рассмотрят на форуме регионов Беларуси и России в следующем году.



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Теги: Минск
 
 
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На международной конференции выступили представители постоянного комитета Союзного государства, парламентарии, дипломаты и ученые.
 
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