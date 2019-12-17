|
В Минске обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества Беларуси и России
18.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске эксперты из Беларуси и России обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества двух стран, передает телеканал «МИР 24».
Те предложения, которые выдвинули эксперты во время конференции, позже лягут в основу совместных программ по сотрудничеству. Некоторые вопросы рассмотрят на форуме регионов Беларуси и России в следующем году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На международной конференции выступили представители постоянного комитета Союзного государства, парламентарии, дипломаты и ученые.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)