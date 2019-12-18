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Таких соседей врагу не пожелаешь... А вот жители дома по ул. Луцкой терпят

19.12.2019 06:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

А что поделать? Приходится терпеть. И всё это видят дети.

Таких соседей врагу не пожелаешь... А вот жители дома по ул. Луцкой терпят

Автор фото так прокомментировал кадры (правда номер дома забыл указать, но мы уверены, кому положено - он в курсе):

- Вот такие соседи по ул.Луцкой кв.123, и всем наплевать, что весь подъезд дышит вонью и дети видят и пугаются, когда хозяин спит у порога пьянющий, не добравшись к себе в квартиру, потому как мусора горами у него......

Таких соседей врагу не пожелаешь... А вот жители дома по ул. Луцкой терпят
 Таких соседей врагу не пожелаешь... А вот жители дома по ул. Луцкой терпят

Таких соседей врагу не пожелаешь... А вот жители дома по ул. Луцкой терпят

И что делать в таком случае?

 
 
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  А что поделать? Приходится терпеть. И всё это видят дети. Автор фото так прокомментировал кадры (правда номер дома забыл указать, но мы уверены, кому положено - он...
 
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