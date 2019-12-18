 Таких соседей врагу не пожелаешь... А вот жители дома по ул. Луцкой терпят

Источник материала: Виртуальный Брест

А что поделать? Приходится терпеть. И всё это видят дети.





Автор фото так прокомментировал кадры (правда номер дома забыл указать, но мы уверены, кому положено - он в курсе):

- Вот такие соседи по ул.Луцкой кв.123, и всем наплевать, что весь подъезд дышит вонью и дети видят и пугаются, когда хозяин спит у порога пьянющий, не добравшись к себе в квартиру, потому как мусора горами у него......











И что делать в таком случае?