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Ступенька для двоих. Когда на пьедестале может оказаться тесно?

19.12.2019 06:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Ступенька для двоих. Когда на пьедестале может оказаться тесно?
Новикову и Бьорндалену вручили «серебро», а третья ступень пьедестала так и осталась пустовать. © / Фото из открытых источников

ЭЛЕКТРОНИКУ НЕ ОБМАНЕШЬ

Как правило, одну ступень пьедестала могут занять несколько спортсменов (или команд) в тех видах, где все отдано на откуп беспристрастной электронике. Если секундомер зафиксировал одинаковое время прохождения дистанции или, к примеру, прыжок легкоатлетов оказался одинаковой длины, то и медаль им будет вручена одного достоинства.

Исключение – виды спорта, в которых спортсменов можно ранжировать по фотофинишу, современная техника это вполне позволяет. Но вот в раздельных стартах, где каждый атлет ориентируется только на свое время, а не на маячащую спину впереди идущего, такого быть не может.

Относительно часто такое происходит в биатлоне. Один из самых памятных в связи с этим случаев для белорусских болельщиков произошел в олимпийском Ванкувере в 2010 году. В биатлонной индивидуальной гонке на 20 км наш Сергей Новиков показал абсолютно такой же результат, как и норвежец Уле-Эйнар Бьорндален. В итоге обоим спортсменам вручили «серебро», а третья ступень пьедестала так и осталась пустовать.

ДВА ЧЕМПИОНА

Уникальный случай произошел в олимпийском Сочи в 2014 году. В горнолыжном спорте по итогам скоростного спуска у женщин олимпийскими чемпионками стали сразу две спортсменки. Тина Мазе из Словении и Доминик Гизин из Швейцарии показали абсолютно одинаковое время. Интересно, что золотых медалисток могло и вовсе оказаться трое, ведь «бронзовый» призер швейцарка Лара Гут проиграла победительницам лишь 0,1 сек.

Свой первый титул чемпионки мира прославленная белорусская пловчиха Александра Герасименя также завоевала, разделив ступень пьедестала с другой спортсменкой. На мировом первенстве по водным видам спорта в 2011 году дистанцию 100 м вольным стилем белоруска проплыла за 53,45 сек, так же как и датчанка Джанетт Оттесен. В итоге организаторы вручили две золотые медали.

Такой же случай произошел и с будущим супругом Герасимени Евгением Цуркиным в 2014 году. На чемпионате Европы на дистанции 50 м баттерфляем белорус показал одинаковое время с французом Флораном Маноду и оба завоевали «золото».

Ступенька для двоих. Когда на пьедестале может оказаться тесно? Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?

ЧЕТЫРЕ ВМЕСТО ТРЕХ

К слову, если два спортсмена занимают первое место, то вручается два «золота», а «серебро» не достается никому. Если двое показали второй результат, организаторы выдадут две серебряные медали, а «бронза» останется ничьей. А вот если двое атлетов показали третий результат, то в этом случае на пьедестале оказываются сразу четыре человека и вручается четыре медали – «золото», «серебро» и две «бронзы».

Так произошло на Чемпионате мира по биатлону в 2004 году в немецком Оберхофе. Наша Екатерина Иванова в спринте стала третьей и показала одинаковое время с местной спортсменкой Мартиной Глагов. В итоге обеим вручили «бронзу», а всего на пьедестале оказались четыре девушки.

В некоторых видах спорта априори вручается четыре медали. В основном это боевые виды – бокс, самбо, греко-римская и вольная борьба. Система, как правило, подразумевает финальный поединок, где разыгрываются «золото» для победителя и «серебро» для проигравшего, а также две схватки за бронзовые медали для тех, кто выбыл из борьбы за чемпионство на более ранних стадиях.

Ступенька для двоих. Когда на пьедестале может оказаться тесно?
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В большинстве видов спорта спортсмены борются за одну из трех медалей – «золото» «серебро» и «бронзу». Но что делать, если атлеты показали одинаковый результат?...
 
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