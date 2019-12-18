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Телефон доверия. Куда и с какими проблемами можно позвонить?

19.12.2019 06:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Телефон доверия. Куда и с какими проблемами можно позвонить?
Как правило, помощь оказывается специалистами бесплатно и анонимно. © / Фото из открытых источников

ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА

Первые телефоны доверия в Беларуси были созданы еще в советский период – в 1984 году. В среднем ежегодно в службу психологической поддержки обращаются около 14-15 тыс. человек. Причины самые разные. Среди них депрессивные состояния, тревоги, семейные проблемы, насилие, сложные взаимоотношения с социумом, утрата близкого человека, проблемы сексуального характера, острые переживания различных заболеваний, в том числе ВИЧ, алкоголизма, наркозависимости.

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Есть, к сожалению, и так называемые шутники, для которых позвонить по телефону доверия – развлечение. Но депрессивные состояния, эмоциональная нестабильность могут привести к печальным последствиям. Поэтому на каждое обращение консультант должен отреагировать, даже если звонят с явными издевками или в состоянии алкогольного опьянения.

На сайте Минздрава представлены основные номера телефонов доверия по всей стране. Республиканская «Детская телефонная линия» работает круглосуточно – 801-100-1611. Телефоны доверия для взрослых – (017) 352‑44‑44, (017) 304‑43‑70, для детей и подростков – (017) 263‑03‑03, служба экстренной психологической помощи – (017) 202‑04‑01, (029) 899-04-01 (МТС, Telegram, Viber, WhatsApp). Все эти телефоны работают 24 часа. Также телефоны доверия есть в каждом областном центре и в некоторых районных. Однако, если вы живете, к примеру, в Бресте, но позвонили по телефону доверия в Минске, в консультативной психологической помощи вам все равно не откажут.

Как правило, помощь оказывается бесплатно и анонимно без ограничений по возрастау, полу, национальности, месту жительства, состоянию здоровья, сексуальной ориентации. В то же время за сам звонок придется заплатить согласно тарифам телефонного оператора.

Телефон доверия. Куда и с какими проблемами можно позвонить?
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В МИЛИЦИИ И ТОРГОВЛЕ

В Беларуси также работают телефоны доверия, не связанные с психологическими проблемами. Часто они предназначены для борьбы с противоправными действиями сотрудников различных учреждений и с фактами коррупции. К примеру, телефон доверия Следственного комитета (017) 389-52-02 работает для получения информации о неправомерных действиях сотрудников и гражданского персонала СК.

По телефону доверия Государственного таможенного комитета (017) 218-92-92 можно сообщить о фактах таможенных правонарушений и преступлений, неправомерных действиях сотрудников таможенных органов при осуществлении процедуры таможенного контроля.

Телефон доверия. Куда и с какими проблемами можно позвонить? Справка о справке. По каким телефонам можно узнать нужную информацию?

Набрав телефон доверия МВД (017) 218-72-22, можно проинформировать правоохранителей о совершенных либо готовящихся правонарушениях, а также о положительных и отрицательных действиях сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Если вы обладаете информацией о совершенных или готовящихся преступлениях, можно позвонить по телефону доверия Комитета государственной безопасности (017) 219-92-99.

С целью оперативного реагирования на поступающие от граждан сообщения по вопросам, входящим в компетенцию военного ведомства, организована работа круглосуточного телефона доверия Министерства обороны: (017) 389-20-20.

О нарушениях в работе торговых организаций, объектов общественного питания или бытового обслуживания можно сообщить, позвонив по номеру (017) 200-92-02. Это телефон доверия торговой инспекции Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Один из способов поиска выхода из психологического кризиса – телефон доверия. Что это такое и с какими проблемами можно обратиться на линию – в материале «АиФ».
 
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