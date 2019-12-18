Оценка за знания? Нужно ли в школе ставить отметки за прогулы?

Источник материала: Аргументы и факты

ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОГУЛЬЩИК

Прочитал в «АиФ» заметку на тему «Может ли учитель поставить двойку, если ученик не был на уроке?». В качестве профилактики прогулов предлагается «попросить написать объяснительную, вызвать родителей в школу, обсудить ситуацию на педсовете. Но оценка в журнал не выставляется, ведь знания учащегося не были проверены». Подобные установки формальны и поверхностны, они не способны решить педагогические проблемы и могут лишь парализовать работу школы.

Представьте, что водитель не остановил машину по требованию сотрудника ГАИ. Был водитель пьян или нет, откуда знать, если сам он не показался? Значит, считать его виновным в правонарушении, согласно данной логике, нельзя. В качестве меры воздействия можно… обсудить ситуацию на совещании в ГАИ. Только в чем смысл этого обсуждения? Ведь на совещаниях поднимаются вопросы для того, чтобы отыскать наиболее действенные пути решения. Может ли учитель поставить двойку, если ученик не был на уроке?

Учитель несет ответственность за безопасность учащихся во время своих уроков. А если ученик, особенно из числа «хронических» прогульщиков, на уроке отсутствует, то оповещать родителей приходится порой даже во время урока. Все это требует затрат времени и не идет на пользу процессу обучения. Страдают при этом те ученики, которые заинтересованы в получении знаний, поскольку часть времени урока тратится на что-то постороннее. Кстати, звонит учитель с собственного мобильного телефона. И что там, в законодательстве, говорится по поводу возмещения оплаты подобных звонков?

Хотелось бы узнать, существует ли для взрослых такая работа, где за злостные прогулы лишь «просят» написать объяснительную, а другие меры воздействия не предусмотрены. С какой целью тогда будет написана эта объяснительная? И что мы хотим от школы – вырастить ответственных людей или потерянное поколение?

Проблема соответствия оценки реальным знаниям порой сильно обостряется. Так, учитель не имеет права не аттестовать ученика за четверть, если у последнего наличествуют хотя бы три текущие отметки. Прогульщики часто этим пользуются. И случается, что прогульщик имеет итоговые отметки выше, чем те его одноклассники, которые ходят на все уроки и выполняют требования учителей. Понятно, что в среде учеников и их родителей этот вопрос тоже поднимается. Престижу школы такое несоответствие не служит.



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ИЗЪЯН В ЗАКОНЕ

Да, в действующем законодательстве ничего не говорится об оценивании тех знаний, которые не были показаны. И это, пожалуй, изъян в законодательстве, который следовало бы как можно скорее устранить. Но есть еще и здравый смысл. Если ученик был на уроке, но отказался отвечать, его знания тоже формально не проверены. Так и проверять было нечего: ученик свои знания не показал, очевидно, потому, что таковые отсутствуют. Психологические проблемы ученика, когда тот не в состоянии отвечать, – это отдельный вопрос и здесь не рассматривается. А чем отсутствие ученика на уроке по неуважительной причине по сути отличается от отказа отвечать? Прогул урока – это, в принципе, и есть отказ от ответа.

Сбежав с урока, ученик не стал проявлять даже поверхностные знания. Соответственно, он заслуживает отметки «0». Единица или двойка в таком случае просто не соответствуют показанным, вернее, не показанным знаниям.

В. Лупаков, Брест