В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

Источник материала: Слуцк Город





В ГУО «Клепчанская базовая школа» 16 декабря прошло подведение итогов конкурса на лучшую ёлку и конкурса новогодних убранств среди учащихся и их родителей. «Экологические» ёлочки из подручных материалов создавали учащиеся классов от 1-го до 9-го вместе с родителями.

За пять дней до мероприятия в холле на втором этаже учреждения члены жюри в ходе закрытого голосования отдали свои голоса за понравившиеся ёлочки, а потом подсчитали сумму балов. Результаты не оглашались до школьного праздника.

В состав жюри вошли:

директор Клепчанской школы Метельский Антон Владимирович

заместитель директора школы Давидович Наталья Анатольевна

председатель Кировского сельисполкома Мерный Сергей Георгиевич

заведующая Клепчанского сельского клуба-библиотеки Королик Галина Николаевна

и администратор сайта SlutskGorod Ярота Владислав Дмитриевич

Настало время для торжественной части. Учащиеся пели новогодние песни, поздравляли с наступающим Новым годом и с интересом отгадывали загадки Бабы Яги. Наконец, директор школы Антон Владимирович Метельский объявил результаты конкурса «Новогодняя ёлка-2020».

Первое место и максимальное количество баллов получили учащиеся и родители 4-го класса, второе место с отставанием всего в один балл — 2-й класс, и третье место — 1-й класс.





Посмотрите, как проходил школьный праздник.











































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