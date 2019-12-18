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В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

19.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В ГУО «Клепчанская базовая школа» 16 декабря прошло подведение итогов конкурса на лучшую ёлку и конкурса новогодних убранств среди учащихся и их родителей. «Экологические» ёлочки из подручных материалов создавали учащиеся классов от 1-го до 9-го вместе с родителями.

За пять дней до мероприятия в холле на втором этаже учреждения члены жюри в ходе закрытого голосования отдали свои голоса за понравившиеся ёлочки, а потом подсчитали сумму балов. Результаты не оглашались до школьного праздника.

В состав жюри вошли:

  • директор Клепчанской школы Метельский Антон Владимирович
  • заместитель директора школы Давидович Наталья Анатольевна
  • председатель Кировского сельисполкома Мерный Сергей Георгиевич
  • заведующая Клепчанского сельского клуба-библиотеки Королик Галина Николаевна
  • и администратор сайта SlutskGorod Ярота Владислав Дмитриевич

Настало время для торжественной части. Учащиеся пели новогодние песни, поздравляли с наступающим Новым годом и с интересом отгадывали загадки Бабы Яги. Наконец, директор школы Антон Владимирович Метельский объявил результаты конкурса «Новогодняя ёлка-2020».

Первое место и максимальное количество баллов получили учащиеся и родители 4-го класса, второе место с отставанием всего в один балл 2-й класс, и третье место 1-й класс.

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

Посмотрите, как проходил школьный праздник.

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео

В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео



Slutsk-Gorod.by

 
 
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В ГУО «Клепчанская базовая школа» 16 декабря прошло подведение итогов конкурса на лучшую ёлку и конкурса новогодних убранств среди учащихся и их родителей.
 
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