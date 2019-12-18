|
В Клепчанской школе выбрали лучшую эко-ёлку. Видео
19.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В ГУО «Клепчанская базовая школа» 16 декабря прошло подведение итогов конкурса на лучшую ёлку и конкурса новогодних убранств среди учащихся и их родителей. «Экологические» ёлочки из подручных материалов создавали учащиеся классов от 1-го до 9-го вместе с родителями.
За пять дней до мероприятия в холле на втором этаже учреждения члены жюри в ходе закрытого голосования отдали свои голоса за понравившиеся ёлочки, а потом подсчитали сумму балов. Результаты не оглашались до школьного праздника.
В состав жюри вошли:
Настало время для торжественной части. Учащиеся пели новогодние песни, поздравляли с наступающим Новым годом и с интересом отгадывали загадки Бабы Яги. Наконец, директор школы Антон Владимирович Метельский объявил результаты конкурса «Новогодняя ёлка-2020».
Первое место и максимальное количество баллов получили учащиеся и родители 4-го класса, второе место с отставанием всего в один балл — 2-й класс, и третье место — 1-й класс.
Посмотрите, как проходил школьный праздник.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГУО «Клепчанская базовая школа» 16 декабря прошло подведение итогов конкурса на лучшую ёлку и конкурса новогодних убранств среди учащихся и их родителей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)