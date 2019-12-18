Остановка по требованию. Когда хоккейный матч может завершиться досрочно?

Источник материала: Аргументы и факты

НЕ ХВАТИЛО ВРАТАРЕЙ

Необычный случай произошел во время товарищеского турнира в Венгрии в декабре 2019 года в игре между белорусами и украинцами. После двух периодов белорусская сборная вела со счетом 4:1. По ходу матча вместо основного вратаря сборной Украины на лед вышел запасной, но на 43-й минуте он получил травму.

Тренерский штаб украинцев вынужден был делать обратную замену, но к тому моменту основной голкипер уже переоделся. Ему дали 10 минут, чтобы заново облачиться в амуницию, но вратарь не уложился в отведенный срок. Более того, оказалось, что он также получил травму. В итоге матч был завершен досрочно.

Этот инцидент достаточно уникальный. В то же время в НХЛ на такой случай даже предусмотрен запасной нейтральный вратарь.

ДЫРА ВО ЛЬДУ

Довольно часто хоккейные поединки останавливаются из-за посторонних предметов на льду, повреждений покрытия или из-за его низкого качества. Обычно на то, чтобы привести площадку в порядок, хватает нескольких минут. Однако не обходится без курьезов.

Один из недавних случаев произошел в матче второго раунда олимпийской квалификации в Испании. Там по ходу поединка… растаял лед. Игра была прервана после первого периода. Во время уборки льда в одном из кругов вбрасывания образовалась дыра. Специалисты так и не смогли устранить проблему, и было принято решение отменить продолжение встречи.

Схожая история произошла в 2015 году в матче Евролиги между сборными Швеции и Финляндии. Перед началом второго периода судьи обнаружили дыру во льду рядом с воротами. Спустя полчаса, когда работники стадиона залатали дыру, игра была возобновлена, однако уже через две минуты были обнаружились трещины на противоположной стороне площадки. Игру вновь остановили, а еще примерно через 30 минут матч и вовсе отменили.

НЕ ДО ИГРЫ

Причиной отмены матча может стать серьезная травма одного из игроков. Так случилось в матче канадской юниорской Хоккейной лиги Онтарио между командами «Ниагара Айс Догс» и «Лондон Найтс». 17-летнему голкиперу «Ниагары» Такеру Тинану сильно порезали коньком ногу, задев артерию, после чего ему прямо на льду в течение 10 минут оказывали помощь. На месте инцидента образовалась огромная лужа крови. После паузы арбитры решили не продолжать матч. Вратарь был доставлен в больницу, где ему успешно провели операцию.

Бывают и более обыденные причины остановки матча – например, драка на льду. Одна из самых массовых драк в истории хоккея случилась в матче КХЛ между «Авангардом» и «Витязем» в 2010 году. Потасовка началась еще на предматчевой раскатке. По мнению игроков «Витязя», соперники заезжали на их половину и мешали разминаться. А первая драка в игре произошла уже на четвертой минуте. Едва шайбу вводили в игру, как возникала новая потасовка на льду. Дошло до того, что не выдержали игроки, находившиеся на скамейках, и тоже выпрыгнули на лед, а позже к ним присоединились и те, кто сидел на скамейке оштрафованных.

В результате матч был прерван на отметке 3 минуты 39 секунд. Это была самая короткая игра в истории КХЛ. Обеим командам засчитали техническое поражение 0:5, а клубы на двоих набрали 707 минут штрафа.