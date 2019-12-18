18 декабря в Волковыске воздух прогрелся до +10,3 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше рекорда, зафиксированного 18 декабря 2015 года.
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В Волковыске пал очередной температурный рекорд
19.12.2019 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
18 декабря в Волковыске воздух прогрелся до +10,3 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше рекорда, зафиксированного 18 декабря 2015 года.
Фото
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18 декабря в Волковыске воздух прогрелся до +10,3 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше рекорда, зафиксированного 18 декабря 2015 года. ...
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