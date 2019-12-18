Мингорисполком отказался от дней национальных культур в Верхнем городе. Где они будут теперь?

Источник материала: Tut.by

Власти решили изменить подход к организации праздников в Верхнем городе, поэтому проводить там дни национальных культур в 2020 году не будут. Эти мероприятия переедут на улицу Октябрьскую и на площадку у Дворца спорта. Почему изменился подход, какие события останутся у Ратуши и какие дни национальных культур уже расписаны на первые месяцы лета — в материале TUT.BY.



Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Дни национальных культур каждое лето проходили в Верхнем городе с 2016 года. Одни из них собирали немного людей, другие — целые толпы. Особенно это касалось тех праздников, где выступали знаменитые артисты. Тогда пройти между сценой и китайским рестораном было действительно сложно.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Зампред Мингорисполкома Артем Цуран говорит, что в прошлом году для того, чтобы избежать столпотворения и обеспечить безопасность, посольству России предложили перенести свой концерт на площадку возле Дворца спорта. Что и было сделано. «И это мероприятие показало, что такой формат имеет место быть», — добавляет чиновник.



Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Поэтому, чтобы избежать толкучки и сделать все безопасно, в 2020 году все дни национальных культур решили перенести из Верхнего города. Посольствам предоставили на выбор три локации: улица Октябрьская, площадка у Дворца спорта и площадка у гостиницы «Беларусь». По мнению властей, это поможет провести мероприятия с еще большим количеством посетителей, точек фудкорта и развлечений.

Пока все посольства выбирают первые две локации, и уже сформирован график праздников на май-июль. И он даже плотнее, чем был в этом году. На Октябрьской как минимум пройдут дни Швеции и Англии. Возле Дворца спорта — Китая, Италии и Эстонии. Польша, Грузия и Молдова еще определяются с локацией.

А еще на Октябрьской 30 мая впервые пройдет День Европы. Его организует Представительство ЕС в Беларуси.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

А что тогда с Верхним городом?

Что же касается Верхнего города, то остальные мероприятия тут оставят, уверяют власти. Как минимум это «Джазовые вечера», «Классика у Ратуши» и фестиваль «Пешеходка». Но ведь на том же джазе тоже может быть столпотворение. Что тогда?

— Тут стоит обратить внимание, что ни джазовые, ни классические вечера ничем не перегружены. На них нет выездной торговли. Плюс к тому, как бы там ни было, на эти мероприятия приходит в большинстве своем целевая аудитория, — отвечает Артем Цуран.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К слову, от уличной торговли алкоголем во время мероприятий в Верхнем городе тоже решили отходить. В числе прочего поэтому город отказался от новогодней ярмарки возле Ратуши. В Мингорисполкоме считают, что эта площадка и так насыщена общепитом на любой вкус.

— А если открытую площадку в историческом центре превращать в место для выездной торговли, то теряется вся задумка возрождения этого места как такого, где люди могут получить именно эстетическое и культурное удовольствие. Будем работать над тем, чтобы дать всем как можно больше возможностей для этого, — говорит зампред Мингорисполкома.

А еще в 2020 году власти решили проводить больше активностей и в Троицком предместье. По мнению Артема Цурана, у этой локации есть большой нераскрытый потенциал. Подробнее об этих планах мы расскажем позже.