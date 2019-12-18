ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мингорисполком отказался от дней национальных культур в Верхнем городе. Где они будут теперь?

19.12.2019 07:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Власти решили изменить подход к организации праздников в Верхнем городе, поэтому проводить там дни национальных культур в 2020 году не будут. Эти мероприятия переедут на улицу Октябрьскую и на площадку у Дворца спорта. Почему изменился подход, какие события останутся у Ратуши и какие дни национальных культур уже расписаны на первые месяцы лета — в материале TUT.BY.


Фото: Станислав Шаршуков, TUT.BY

Дни национальных культур каждое лето проходили в Верхнем городе с 2016 года. Одни из них собирали немного людей, другие — целые толпы. Особенно это касалось тех праздников, где выступали знаменитые артисты. Тогда пройти между сценой и китайским рестораном было действительно сложно.


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Зампред Мингорисполкома Артем Цуран говорит, что в прошлом году для того, чтобы избежать столпотворения и обеспечить безопасность, посольству России предложили перенести свой концерт на площадку возле Дворца спорта. Что и было сделано. «И это мероприятие показало, что такой формат имеет место быть», — добавляет чиновник.


Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Поэтому, чтобы избежать толкучки и сделать все безопасно, в 2020 году все дни национальных культур решили перенести из Верхнего города. Посольствам предоставили на выбор три локации: улица Октябрьская, площадка у Дворца спорта и площадка у гостиницы «Беларусь». По мнению властей, это поможет провести мероприятия с еще большим количеством посетителей, точек фудкорта и развлечений.

Пока все посольства выбирают первые две локации, и уже сформирован график праздников на май-июль. И он даже плотнее, чем был в этом году. На Октябрьской как минимум пройдут дни Швеции и Англии. Возле Дворца спорта — Китая, Италии и Эстонии. Польша, Грузия и Молдова еще определяются с локацией.

А еще на Октябрьской 30 мая впервые пройдет День Европы. Его организует Представительство ЕС в Беларуси.


Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

А что тогда с Верхним городом?

Что же касается Верхнего города, то остальные мероприятия тут оставят, уверяют власти. Как минимум это «Джазовые вечера», «Классика у Ратуши» и фестиваль «Пешеходка». Но ведь на том же джазе тоже может быть столпотворение. Что тогда?

— Тут стоит обратить внимание, что ни джазовые, ни классические вечера ничем не перегружены. На них нет выездной торговли. Плюс к тому, как бы там ни было, на эти мероприятия приходит в большинстве своем целевая аудитория, — отвечает Артем Цуран.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К слову, от уличной торговли алкоголем во время мероприятий в Верхнем городе тоже решили отходить. В числе прочего поэтому город отказался от новогодней ярмарки возле Ратуши. В Мингорисполкоме считают, что эта площадка и так насыщена общепитом на любой вкус.

— А если открытую площадку в историческом центре превращать в место для выездной торговли, то теряется вся задумка возрождения этого места как такого, где люди могут получить именно эстетическое и культурное удовольствие. Будем работать над тем, чтобы дать всем как можно больше возможностей для этого, — говорит зампред Мингорисполкома.

А еще в 2020 году власти решили проводить больше активностей и в Троицком предместье. По мнению Артема Цурана, у этой локации есть большой нераскрытый потенциал. Подробнее об этих планах мы расскажем позже.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему изменился подход, какие события останутся у Ратуши и какие дни национальных культур уже расписаны на первые месяцы лета - в материале TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Остановка по требованию. Когда хоккейный матч может завершиться досрочно?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика