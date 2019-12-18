Память Николая Чудотворца православные верующие чтут 19 декабря

Источник материала: Газета Авангард





С самого детства Николай жил в молитвах, изучал Священное Писание, вел постнический образ жизни. Его родной дядя был епископом. Видя стремление юноши служить Богу, он сделал его своим помощником.

Позже молодой священник отправился в Иерусалим, чтобы пройти по тем местам, где учил, страдал и воскрес Иисус Христос. История гласит, что корабль, на котором держал путь Николай, попал в мощную бурю, но молитвами священника волны успокоились, воскрес и матрос, упавший с мачты во время непогоды.

Пройдя по пути Спасителя, по Святой земле, Николай решил стать отшельником, однако услышал голос, велевший ему вернуться на родину, – там он стал архиепископом. Неся свое служение, Николай по-прежнему оставался милосердным, справедливым, помогал попавшим в беду и оклеветанным людям. Обращались к нему не только верующие, но и язычники, и святитель отзывался своей неизменной чудной помощью всем, искавшим ее.

За свою земную жизнь он совершил такое множество добрых дел во славу Божию, что их не перечислить, но среди них есть одно, которое относится к числу добродетелей и к тому, что служило основанием их совершения, что двигало святителя на подвиг, – его вера, удивительная, сильная, ревностная.

Подготовила

Елена ДОРОШКО