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Стипендии Президентского спортивного клуба - в новом формате

19.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

18 декабря в зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета состоялась церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Президентского спортивного клуба. В этом году было утверждено 264 перспективных спортсмена и тренера-преподавателя.


Стипендии Президентского спортивного клуба выплачиваются уже 14 лет, за этот период было начислено более 2 500 именных стипендий наиболее перспективным белорусским спортсменам и тренерам. Восемь олимпийских чемпионов нашей страны в свое время были стипендиатами Президентского спортивного клуба.

Проект выплаты стипендий Президентского спортивного клуба не стоит на месте и постоянно развивается. Представители основного состава национальных команд – элиты белорусского спорта –  с нынешнего года не участвуют в проекте выплаты стипендий, акцент сделан в основном на юношей/девушек и юниоров/юниорок, которые только начинают свою международную спортивную карьеру.


Традиционно в числе стипендиатов большое количество призеров чемпионатов и кубков мира и  Европы в различных возрастных группах (157 из 192 спортсменов). Александра Каллаур стала двукратной победительницей чемпионата Европы среди юниорок в гребле на каноэ. Представители нового олимпийского вида каратэ Дарья Требка и Дэвид Нгуен снова стали стипендиатами клуба, заняв третье место на молодежном чемпионате Европы. Виталия Лазута защитила свой титул лучшей таэквондистки Европы среди кадетов в своей весовой категории. Александр Згировский пробился в финал парного разряда юниорского открытого чемпионата США по теннису (US Open). Денис Лазавик в составе команды Беларуси стал третьим на Всемирной юношеской шахматной Олимпиаде, а также лучшим среди игроков на первой доске. Прыгун в высоту Егор Гуптор и метатель диска Роман Хартанович уверенно победили на Европейском юношеском олимпийском фестивале.


В этом году в сотрудничестве с одним из банков Президентский спортивный клуб предложил стипендиатам новую платежную бесконтактную карточку международной системы с уникальным дизайном и повышенным кэшбэком на спортивные товары. Благодаря внедрению такого рода банковских инструментов в данный проект,  стипендиаты могут воспользоваться помощью Президентского спортивного клуба более эффективно и по всему миру.

Средний размер годовой  стипендии составит  6 623 белорусских рубля в год. Она будет выплачиваться спортсменам и тренерам-преподавателям на протяжении года ежемесячно, начиная с января 2020 года.


В ходе церемонии Президентскому спортивному клубу был вручен приз Международного олимпийского комитета «Олимпизм в действии» за особый вклад в развитие олимпийского движения. Данный приз был учрежден МОК в 2018 году и вручается раз в два года организации или конкретному лицу. Президентский спортивный клуб стал первым лауреатом «Олимпизма в действии» в Республике Беларусь.


Более подробная информация о проекте доступна в специальном разделе сайта Президентского спортивного клуба.


Пресс-служба 
республиканского государственно-общественного 
объединения «Президентский спортивный клуб»

 
 
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18 декабря в зале олимпийской славы Национального олимпийского комитета состоялась церемония вручения именных свидетельств стипендиатам Президентского...
 
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