Административные правонарушения будут разделены на несколько видов

Источник материала: Полесская правда



Административные правонарушения будут градированы на несколько видов (менее тяжкие и более тяжкие) по аналогии с Уголовным кодексом. Об этом рассказала журналистам заместитель Главы Администрации Президента Ольга Чуприс, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Замглавы отметила, что в обновленном кодексе будут пересмотрены все санкции и уменьшена их жесткость. Неактуальные наказания будут исключены. Также работу акцентируют на предмет привлечения к ответственности. Оформление и оплату штрафов нужно ускорить.

— Административный процесс все же должен быть достаточно быстрым. Он не должен вызывать затруднения. Если, например, гражданин готов уплатить штраф на месте, то это не должно служить препятствием для того, чтобы потом это учитывалось при дальнейших его назначениях, продвижениях по службе и так далее. То есть он признал вину, и это не должно являться тем правонарушением, которое должно повлечь серьезные последствия для него, — пояснила замглавы.

Также будет доработана норма малозначительности правонарушения как основания для освобождения от ответственности. В отдельный раздел кодекса вынесут все нормы, которые связаны с применением технических средств фиксации.

Напомним, на недавнем совещании по вопросам применения мер административной ответственности Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что за десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 миллионов нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 миллиона граждан – более 50% всего трудоспособного населения.

Основную массу административных правонарушений – более 80% – сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.

Следующая важная проблема – использование валовых отчетных показателей для оценки результативности деятельности должностных лиц уполномоченных ведомств. Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. Президент подчеркнул: все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

По мнению Президента, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений. Для этого специальная экспертная комиссия должна системно пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности. Это должно быть сделано к июлю 2020 года.