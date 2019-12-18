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Административные правонарушения будут разделены на несколько видов
19.12.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Замглавы отметила, что в обновленном кодексе будут пересмотрены все санкции и уменьшена их жесткость. Неактуальные наказания будут исключены. Также работу акцентируют на предмет привлечения к ответственности. Оформление и оплату штрафов нужно ускорить.
Также будет доработана норма малозначительности правонарушения как основания для освобождения от ответственности. В отдельный раздел кодекса вынесут все нормы, которые связаны с применением технических средств фиксации.
Напомним, на недавнем совещании по вопросам применения мер административной ответственности Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что за десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. При этом только за неполные пять лет зарегистрировано 16 миллионов нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 миллиона граждан – более 50% всего трудоспособного населения.
Основную массу административных правонарушений – более 80% – сегодня составляют нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно тщательно разобраться в ситуации и сформировать оптимальные условия, чтобы человек был заинтересован соблюдать правила дорожного движения.
Следующая важная проблема – использование валовых отчетных показателей для оценки результативности деятельности должностных лиц уполномоченных ведомств. Правом составлять протоколы о правонарушениях обладают сотрудники более 70 ведомств. Президент подчеркнул: все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.
По мнению Президента, важно обеспечить стабильность административного законодательства, а также реализацию профилактических мер, направленных на предупреждение правонарушений. Для этого специальная экспертная комиссия должна системно пересмотреть положения действующего законодательства и подготовить целостный документ по совершенствованию порядка и условий привлечения к административной ответственности. Это должно быть сделано к июлю 2020 года.
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> Административные правонарушения будут градированы на несколько видов (менее тяжкие и более тяжкие) по аналогии с Уголовным кодексом. Об этом рассказала...
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