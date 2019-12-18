Белорусский бизнес пессимистично смотрит на экономическую ситуацию в стране

Источник материала: Ежедневник





Белорусский бизнес ощущает экономическую среду в стране как стагнирующую, хотя и отмечает улучшение ситуации в ряде сфер.

Об этом сообщил глава представительства Всемирного банка Алекс Кремер на презентации результатов опроса BEEPS-2018 в Минске, пишет interfax.by .

«Компании воспринимают экономическую среду как стагнирующую. Это касается и продаж, и создания рабочих мест, и повышения производительности труда. (...) Пессимизм нарастает по сравнению с 2013 годом» - констатировал Кремер.

Он отметил, что этот результат коррелируется с тем, что Всемирный банк и другие специалисты по экономическому прогнозированию озвучивают в части динамики роста белорусской экономики на ближайшие годы.

"То, что мы услышали от бизнеса, как раз подтверждает то, что подсказывает нам макроэкономика. Бизнес чувствует то, что происходит на рынке до того, как это появится в статистике", - сказал Кремер.

Среди пяти наиболее часто упомянутых самых серьезных препятствий для бизнеса по итогам опроса были названы налоговые ставки, доступ к финансированию, уровень подготовки сотрудников, конкуренция со стороны теневого сектора и политическая нестабильность. При этом, заметил Кремер, ответы в 2018 году практически зеркально отражают результаты 2013 года.

В то же время, он обратил внимание, что в белорусском топ-5 не появляется ряд факторов, наиболее актуальных для других стран с сопоставимыми условиями. Так, во многих странах среди ключевых препятствий называется порядок уплаты налогов, лицензирование и получение разрешений, доступ к земельным участкам, неэффективность судебной системы, преступность и коррупция.

Соответственно, для белорусских компаний ситуация в этих сферах выглядит более благоприятно. В связи с этим, полагает Кремер, "то, что не произошло, так же важно, как и то, что произошло".

Касаясь таких факторов, как коррупция и преступность, глава представительства ВБ констатировал, что у Беларуси хорошие позиции в этом рейтинге. "Бизнес-среда менее коррумпирована, чем в 2008 и 2013 годах", - отметил он.

Так, если 10 лет назад более четверти компаний сказали, что чиновники ожидали от них взяток, то по итогам опроса 2018 года этот показатель упал в 5 раз (всего 5% опрошенных).

Доля компаний, несущих убытки из-за преступности, снизилась до 10,2% (в 2008 и 2013 годах была соответственно 26,7% и 20,5%), однако расходы фирм на обеспечение безопасности в течение этих лет оставались неизменными. Конкуренция со стороны неформального теневого сектора в 2018 году ощущалась в гораздо меньшей степени, чем раньше.

Среди позитивных тенденций Кремер также отметил значительный рост доли белорусских компаний, которые увеличивают расходы на исследования и разработки (составила свыше 50%).

Этот показатель выше среднего по сопоставимым странам Европы и Центральной Азии, констатировал Кремер. Больший процент белорусских компаний также внедрили продуктовые/технологические инновации.

Кроме того, растут темпы внедрения международно признанной сертификации качества или лицензированных за рубежом технологий.