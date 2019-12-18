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Дело о просроченных продуктах: в Минске задержана санврач за взятки

19.12.2019 09:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правоохранительные органы задержали в Заводском районе Минска врача-гигиениста по подозрению в получении взятки от руководства магазина с просроченными продуктами, сообщили в УСК по Минску.

Под следствие за коррупционное преступление попала 31-летняя заведующая отделением гигиены питания – врач Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района Минска.

"В отношении нее Заводским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело. К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщила Sputnik официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Согласно материалам дела, в декабре 2019 года врач–гигиенист приняла для себя материальные ценности за благоприятное решение вопроса, входящего в ее компетенцию.

Следователи выяснили, что она не выехала на проведение проверки по поступившему заявлению о наличии в одном из продуктовых магазинов просроченных продуктов.

Кроме этого, врач не привлекла должностных лиц магазина к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Вместе с тем, отметила Гарлинская, у следователей есть основания полагать, что этот случай получения взятки не единичный. Они порекомендовали гражданам обратиться в СК, чтобы установить все обстоятельств совершенного преступления, а также сообщить об иных эпизодах преступной деятельности обвиняемой. Следователям можно позвонить по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (029) 241-78-58.

Кроме этого, представитель УСК напомнила, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.
 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранительные органы задержали в Заводском районе Минска врача-гигиениста по подозрению в получении взятки от руководства магазина с просроченными...
 
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