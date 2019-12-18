Дело о просроченных продуктах: в Минске задержана санврач за взятки

Под следствие за коррупционное преступление попала 31-летняя заведующая отделением гигиены питания – врач Центра гигиены и эпидемиологии Заводского района Минска.





Sputnik официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская. "В отношении нее Заводским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело. К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу", – сообщилаофициальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.





Согласно материалам дела, в декабре 2019 года врач–гигиенист приняла для себя материальные ценности за благоприятное решение вопроса, входящего в ее компетенцию.





Следователи выяснили, что она не выехала на проведение проверки по поступившему заявлению о наличии в одном из продуктовых магазинов просроченных продуктов.





Кроме этого, врач не привлекла должностных лиц магазина к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.





Ранее она не попадала в поле зрения правоохранительных органов.





Вместе с тем, отметила Гарлинская, у следователей есть основания полагать, что этот случай получения взятки не единичный. Они порекомендовали гражданам обратиться в СК, чтобы установить все обстоятельств совершенного преступления, а также сообщить об иных эпизодах преступной деятельности обвиняемой. Следователям можно позвонить по телефонам: 8 (017) 389-55-55 или 8 (029) 241-78-58.





Кроме этого, представитель УСК напомнила, что лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении его имело место вымогательство взятки либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном и активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления.







