После фантастического гола с высоты 2,5 м Роналду сравнил себя с Джорданом

Источник материала: Tut.by

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой победный гол в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1).

В момент удара по воротам португалец выпрыгнул на 71 см, а его голова при этом находилась на высоте 256 см над полем ( смотрите, как это было ).

Вот его комментарий Sky Sport Italia после матча:

«Доволен результатом, это был сложный матч. «Сампдория» играла очень хорошо. Все игроки «Ювентуса» показали правильное отношение к делу. Весь месяц у меня были проблемы с коленом. Сейчас всё в прошлом, я хорошо себя чувствую физически. Я всего лишь хочу помогать «Ювентусу» побеждать и завоевывать титулы.

Гол получился хорошим, я рад, что смог помочь команде добыть три очка. Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого.