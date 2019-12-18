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После фантастического гола с высоты 2,5 м Роналду сравнил себя с Джорданом
Источник материала: Tut.by
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал свой победный гол в матче 17-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (2:1).
В момент удара по воротам португалец выпрыгнул на 71 см, а его голова при этом находилась на высоте 256 см над полем (
Вот его комментарий Sky Sport Italia после матча:
«Доволен результатом, это был сложный матч. «Сампдория» играла очень хорошо. Все игроки «Ювентуса» показали правильное отношение к делу. Весь месяц у меня были проблемы с коленом. Сейчас всё в прошлом, я хорошо себя чувствую физически. Я всего лишь хочу помогать «Ювентусу» побеждать и завоевывать титулы.
Гол получился хорошим, я рад, что смог помочь команде добыть три очка. Я выпрыгнул на 71 см? Не знал этого.
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