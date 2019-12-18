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У иностранца в столичном аквапарке украли более 9 тысяч долларов

19.12.2019 10:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

У иностранца в столичном аквапарке украли более 9 тысяч долларов
БЕЛТА

Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники установили круг лиц, которые могли быть причастны к хищению. 

Первым проверили 42-летнего мужчину, который приехал в Беларусь с семьей в турпоездку. Его задержали в Несвиже во время экскурсии по замку. Он не стал отрицать свою причастность к пропаже денег, но пояснил, что взял только белорусские рубли, которые лежали на полу в кабинке.

Затем сыщики вышли на след 24-летнего уроженца Гомельщины, который тоже заходил в раздевалку. Он признался в краже долларов.

Оба фигуранта задержаны, сообщили в МВД Беларуси. 

У иностранца в столичном аквапарке украли более 9 тысяч долларов
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Мужчина положил деньги в карман джинс, а те оставил в кабинке для переодевания.
 
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