У иностранца в столичном аквапарке украли более 9 тысяч долларов

Источник материала: Аргументы и факты

Благодаря камерам видеонаблюдения оперативники установили круг лиц, которые могли быть причастны к хищению.

Первым проверили 42-летнего мужчину, который приехал в Беларусь с семьей в турпоездку. Его задержали в Несвиже во время экскурсии по замку. Он не стал отрицать свою причастность к пропаже денег, но пояснил, что взял только белорусские рубли, которые лежали на полу в кабинке.

Затем сыщики вышли на след 24-летнего уроженца Гомельщины, который тоже заходил в раздевалку. Он признался в краже долларов.