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Уходящий под воду огромный ледник в Сибири засняли из космоса
Источник материала: Tut.by
Американские ученые на примере ледника Вавилова, расположенного на острове Октябрьской Революции архипелага Северная Земля (Сибирь), впервые наблюдали превращение ледяного серджа (резкого увеличения скорости движения ледников) в огромный ледяной поток. Соответствующее видео
В нем при помощи спутниковых снимков, полученных в период с 2015 год по 2018 год, показана миграция ледяных масс в море. Согласно данным ученых, с 2013 года до 2019 года ледник потерял 9,5 миллиарда тонн льда, что составляет 11 процентов от его изначальной массы.
По мнению авторов исследования,
В ноябре 2016 года в пресс-релизе Российского научного фонда
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С 2013 года до 2019 года ледник потерял 9,5 миллиарда тонн льда, что составляет 11 процентов от его изначальной массы.
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