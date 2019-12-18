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Квартира Киркорова выставлена на продажу из-за долгов

19.12.2019 10:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Квартира певца Филиппа Киркорова по стартовой стоимости свыше 193 млн российских рублей (примерно 3,1 млн долларов) была выставлена на торги из-за удовлетворенного Таганским судом иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к музыканту. Об этом сообщается на сайте судебной организации, передает Газета.ru.


Фото: pinterest.com

Отмечается, что к выплате установлено более 54 млн российских рублей задолженности, штрафов и процентов по кредитному договору суд принудил как самого исполнителя, так и ООО «Филипп Киркоров Продакшн», однако в исковых требованиях значилась сумма около 230 млн рублей.

Согласно судебному решению, взыскание обращено на имущество Киркорова, которое было заложено по кредиту, а именно квартиру, через продажу с публичных торгов. Кроме того, продаже также подлежит установленная в квартире бытовая техника.

 
 
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Всё из-за удовлетворенного Таганским судом иска ликвидируемого латвийского банка ABLV Bank к музыканту.
 
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