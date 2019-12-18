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Окончательно и бесповоротно: утвержден график выходных на Новый год

19.12.2019 10:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительствовнесло изменения в график переноса рабочих и выходных дней в 2020 году.

Окончательно и бесповоротно: утвержден график выходных на Новый год
Постановление №872 от 18 декабря принято в связи с указом президента о назначении 2 января выходным днем.

В итоге 1 и 2 января будем отдыхать. 

В пятницу 3 января и в субботу 4 января придется поработать - в субботу отрабатываем за понедельник 6 января. 

Посде этого будет три выходных - 5, 6 и 7 января.

Суббота 11 января будет выходной. Ранее в эту субботу надо было отработать понедельник 6 января.


Ну, и, напомним, Рождество 25 декабря никто не отменял.
 
 
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Правительствовнесло изменения в график переноса рабочих и выходных дней в 2020 году.
 
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