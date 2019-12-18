Галина Волчек: «Театр проехался по мне бульдозером»

Народная артистка СССР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье знаменитого кинорежиссёра, снявшего фильмы «Сотрудник ЧК», «Командир счастливой „ Щуки “ », оператора кинофильмов «Пышка», «Ленин в Октябре», «Убийство на улице Данте», лауреата трёх Сталинских премий и Государственной премии СССР Бориса Израилевича Волчека.

«Мой образ жизни требует разгрузки»

По признанию Галины Борисовны, отец на неё оказал огромное влияние, что сказалось не только на выборе профессии, но и на манере одеваться. Волчек вне зависимости от сезона выбирает наряды ярких цветов — красного, оранжевого, бирюзового — и добавляет к ним крупную, эффектную бижутерию, ее пальцы всегда унизаны красивейшими перстнями.

«Наверное, я раба света и цвета, — призналась в интервью „АиФ“ Галина Волчек. — Мне нравится, чтобы было светло, полумрак на меня плохо влияет. Люблю подбирать гармоничное сочетание цветов в одежде... Может, у меня это генетическое: от папы, который был кинооператором и очень чётко и скрупулёзно отличал в этом смысле гармоничное от негармоничного. Конечно, я не могу уделять столько внимания свету и цвету, сколько отец, у меня нет на это времени, но влияние папа оказал на меня очень сильное. Мой образ жизни, постоянная экстрема, в которой я пребываю, иногда требует разгрузки. Чтобы переключиться, придумываю фасоны одежды в голове. Смоделирую пару ярких нарядов — и мозг переключается».

Галина Волчек с папой Борисом Израилевичем pic.twitter.com/VttxTJTIF5 — История в Фото (@RussiainPhotos) 11 июля 2017 г.

Другая любовь известного режиссера — селективная парфюмерия. Галина Борисовна обожает редкие, дорогие духи и совершенно не приемлет «модные» ароматы, считая, что парфюм — это одежда для души. Особенно она ценит шикарные арабские эксклюзивные ароматы. Понятное дело, что все друзья Волчек из всех стран везут ей новые интересные парфюмерные композиции.

«Я всегда уезжаю из Москвы на свой день рождения, — говорит Галина Волчек. — как-то раз в телефонном разговоре я сказала об этом основателю „Аргументов и фактов“ и моему другу Владиславу Старкову. Он меня пытался уговаривать остаться, но я ответила: „Ни в коем случае“. Села в самолёт с подругой. Вдруг меня кто-то трогает за плечо. Оборачиваюсь, а там Владислав Андреевич. Спрашиваю: „Как это?! — Лечу на несколько дней в Париж. У меня там дела и ваш день рождения“. Помощница Старкова в Париже по моей просьбе нашла восхитительный, но недорогой, как я и хотела, ресторанчик около Елисейских полей, который только что был отремонтирован в стиле ар-деко. Мы с Владиславом Андреевичем говорили на самые разные темы, в том числе и о парфюмерии, моде. Не о брендах, как вы понимаете, а об идеологии, насколько и то, и другое меняет мир. Я с ним иногда и советовалась даже на эти женские темы. Сказала ему, что мне посоветовали духи „Анник Гуталь“, которые только-только вышли в Париже. Сейчас их можно купить в Москве, а тогда это была невиданная редкость. Надо ли говорить, что, когда мы собрались в парижском ресторане для празднования моего дня рождения, этот замечательный парфюм был у Владислава Андреевича в руках».





Сбор труппы театра «Современник», 2013 г. Фото: РИА Новости / Сергей Пятаков

«В коллективе всегда найдутся обиженные»

Но, безусловно, дело жизни Галины Волчек — «Современник». «По моей жизни бульдозером проехался театр», — говорит она. Настолько все ее решения зависели от работы.

Несмотря на то, что уже многие годы режиссёр возглавляет легендарный театр, она все равно сильно волнуется перед каждой новой постановкой. «Страшно, — призналась она в интервью корреспонденту „АиФ“. — Мы же живые люди, и я живой человек. Безусловно, дергаюсь, и не понимаю заранее, что выйдет... У нас есть свой намоленный зритель. Но каждый спектакль — это всё равно большой риск, кто бы его ни ставил».

В её легендарном театре собралась плеяда прекрасных актеров: Валентин Гафт, Марина Неёлова, Лия Ахеджакова, Сергей Гармаш, Чулпан Хаматова, Ольга Дроздова и многие другие...

«Я поработал в разных театрах, — делился в интервью „АиФ“ Валентин Гафт. — А „Современник“ я полюбил. Здесь у меня кое-что получалось... Главное, чтобы Галина Борисовна была здорова, тогда этот театр будет и дальше жить».

Имея такую звёздную труппу, режиссёру, понятное дело, нужно к каждому найти свой подход. И Волчек в течение десятков лет его находит.

«Думаю, удерживаю коллектив тем, что все знают: я открытый, нормальный человек, — говорит „АиФ“ Галина Борисовна. — Есть, конечно, такие, которые скажут: „Волчек такая-сякая, кричит на нас“. Но не думаю, что таких много наберется. В коллективе всегда найдутся обиженные. Справедливо в большинстве случаев обиженные. Бог ведь по-разному талант отмерил. Но, по крайней мере, ни у кого в „Современнике“ нет возможности сказать, что я взяла на работу своего сына или мужа и в первую очередь даю роли им».

В «Современнике» знают, что к ней можно прийти с любой проблемой: Галина Борисовна примет все близко к сердцу, как мать. «Я всегда постараюсь разобраться, помочь, — говорит Волчек. — Причём не только ведущему артисту. Коллектив же не из одних актёров состоит. Помню, я ходила просить за одного нашего рабочего, которого очень уважаю и ценю. Его ситуация была кошмарной: в одной комнате в коммуналке жили несколько человек плюс больной ребёнок. В префектуре мне пришлось отшагать три высоченных пролёта, прежде чем добралась до нужного кабинета. Слава богу, квартиру нашему сотруднику дали. Я это к тому говорю, что моя жертва была почти физической: здоровье не очень позволяет мне ходить по высоким лестницам. Но у меня даже не возникло сомнений в том, так ли уж необходимо до этого кабинета карабкаться».

Не может простить актёрам Галина Борисовна только одного: когда они меняют театр на сериалы и кино. На последнем сборе труппы режиссёр с гневом обрушилась на тех артистов, которые нарушают график репетиций из-за съёмок: «Вас покупают по дешевке, и мне больно это видеть! А в это время ваш родной дом, ваш театр вынужден вертеться волчком, чтобы организовать новую репетицию и каждый актер пришел бы. И ладно бы вы за искусством туда шли. Так нет же: просто за рублём. А имя потом не восстановишь, репутацию достойного актера не вернешь».



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«Ты испортила мне жизнь»

«Если надо быть жёсткой, тоже могу, — заявила в интервью „Аргументам и фактам“ Волчек. — Не могу простить предательства. Никому. И мужу не смогла. И артистам. Однажды руководство театра вынуждено было отменить спектакль: артист взял бюллетень, а замены на эту роль не было. Зрители, сдавая билеты, очень возмущались. Потом мы узнали, что в этот же вечер актёр на соседней улице играл в антрепризе. Наутро его в труппе театра уже не было».

Говоря об измене, Волчек имеет в виду своего знаменитого бывшего мужа: Евгения Евстигнеева. Когда их сыну Денису было два года и восемь месяцев, Галина Борисовна узнала о том, что Евгений Александрович ей неверен. Несмотря на то, что Евстигнеев был прекрасным отцом, для Волчек существование по двойным стандартам было неприемлемо. «Женя порой хлопотал над Денисом больше, чем я, — рассказывала в одном из интервью Волчек. — Ночами подходил к кроватке и прислушивался к дыханию малыша. Каждый день приносил ему воздушный шарик: другие игрушки стоили дорого. И все-таки однажды я сказала мужу фразу, которая поставила точку в нашей семейной жизни: „Если у тебя хватило мужества предать меня, то почему не хватает в этом признаться?“»

Галина Волчек, Евгений Евстигнеев и их сын Денис pic.twitter.com/q3i0EtQKqt — История в Фото (@RussiainPhotos) 9 октября 2017 г.

Тяжело я пережила наш развод. А много лет спустя Евстигнеев сказал: «Со своим максимализмом ты испортила мне жизнь».