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Вифлеемский огонь сегодня прибудет в Беларусь

19.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Вифлеемский огонь сегодня прибудет в Беларусь

Одно из важнейших праздничных событий ждет сегодня Беларусь. Уже этим вечером к нам доставят главный символ Рождества – Вифлеемский огонь!  

Первым, по традиции, святыню примет Фарный костёл в Гродно. По этому случаю здесь пройдёт торжественная месса. Отсюда частички пламени разойдутся по всем приходам страны, чтобы и католические, и православные верующие смогли зажечь свечу и принести рождественский свет в свой дом. Вифлеемский огонь для христиан имеет важное символическое значение – это образ неугасающей веры. Традиции уже больше 30 лет. Пламя зажигают в базилике Рождества Христова в Вифлееме, затем на самолёте доставляют в Вену. Оттуда огонь разлетается по всему миру. 

ont.by
 
Теги: Гродно
 
 
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Одно из важнейших праздничных событий ждет сегодня Беларусь. Уже этим вечером к нам доставят главный символ Рождества – Вифлеемский огонь!   Первым, по традиции,...
 
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