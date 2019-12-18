Вифлеемский огонь сегодня прибудет в Беларусь

Источник материала: Вороновская газета





Одно из важнейших праздничных событий ждет сегодня Беларусь. Уже этим вечером к нам доставят главный символ Рождества – Вифлеемский огонь!

Первым, по традиции, святыню примет Фарный костёл в Гродно. По этому случаю здесь пройдёт торжественная месса. Отсюда частички пламени разойдутся по всем приходам страны, чтобы и католические, и православные верующие смогли зажечь свечу и принести рождественский свет в свой дом. Вифлеемский огонь для христиан имеет важное символическое значение – это образ неугасающей веры. Традиции уже больше 30 лет. Пламя зажигают в базилике Рождества Христова в Вифлееме, затем на самолёте доставляют в Вену. Оттуда огонь разлетается по всему миру.

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