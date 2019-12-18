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Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

19.12.2019 11:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Политики одобрили два обвинения: в превышении полномочий и воспрепятствовании расследованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

В Конгрессе парламентское большинство принадлежит демократам, поэтому голосование прошло довольно быстро. Теперь дело переходит на рассмотрение в сенат, где большинство мест занимают республиканцы. Чтобы отстранить президента от власти, потребуется две трети голосов сенаторов.

Палата представителей США одобрила импичмент Трампу

Дональд Трамп стал третьим президентом США, импичмент которому объявила палата представителей.

Люди в материале: Дональд Трамп
 
 
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Новости США. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Политики одобрили два обвинения: в превышении полномочий и...
 
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