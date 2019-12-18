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Палата представителей США одобрила импичмент Трампу
Источник материала: СТВ
Новости США. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Политики одобрили два обвинения: в превышении полномочий и воспрепятствовании расследованию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Конгрессе парламентское большинство принадлежит демократам, поэтому голосование прошло довольно быстро. Теперь дело переходит на рассмотрение в сенат, где большинство мест занимают республиканцы. Чтобы отстранить президента от власти, потребуется две трети голосов сенаторов.
Дональд Трамп стал третьим президентом США, импичмент которому объявила палата представителей.
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Новости США. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Политики одобрили два обвинения: в превышении полномочий и...
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