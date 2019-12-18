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В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу

19.12.2019 11:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В палате представителей проголосовали за импичмент Трампу

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу в связи с "превышением полномочий" и "воспрепятствованием конгрессу".

Результаты разделились: парламентское большинство в лице демократов одобрило импичмент, республиканцы были против. По первой статье обвинений — превышение полномочий — за проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, против — 197, из них двое — демократы. Один человек воздержался — претендент на выдвижение в президенты от Демократической партии Тулси Габбард, пишут РИА Новости.

По второй статье за были 229 депутатов, среди них — один независимый конгрессмен, против — 198, в том числе три демократа, один парламентарий воздержался.

Теперь рассмотрением дела займется сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате конгресса не собирается выносить импичмент главе государства.

Сам Трамп назвал процедуру отстранения его от должности, инициированную демократами, их "политическим самоубийством".

"Вы видели мои рейтинги? <...> Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", — заявил президент на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38 процентов в октябре до 43 процентов.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

В чем обвиняют Трампа

В конце октября палата представителей, большинство которой составляют демократы, проголосовала за начало формальной процедуры импичмента американского лидера. Они подозревают президента в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Владимира Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена, и его сына Хантера.

Противники Трампа считают, что тем самым он нарушил конституцию и превысил свои полномочия, республиканцы с этим не согласны. По словам самого президента, он требовал от Киева лишь бороться с коррупцией.

 
 
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Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу в связи с "превышением полномочий" и "воспрепятствованием конгрессу".
 
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