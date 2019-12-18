В космос со своей конницей. Рецензия на девятый эпизод «Звездных войн»

Источник материала: Аргументы и факты

Девятый эпизод «Звездных войн» поклонники космической саги о далекой-далекой галактике ждали с настороженностью. Новая трилогия, плод сотрудничества компаний Disney и Lucasfilm, с самого начала только и делала, что разочаровывала. Седьмой эпизод — «Пробуждение силы» Джей Джея Абрамса — в 2015 году сыграл на ностальгии, которая позволила фильму заработать больше $2 млрд в международном прокате. Спин-офф «Изгой-один» Гарета Эдвардса тоже неплохо показал себя, но уже там прозвучал тревожный звоночек: студии потребовалось срочно доделывать фильм за не слишком опытным режиссером.

Дальше — больше. «Последние джедаи» Райана Джонсона зрителей разочаровали, сборы тоже были не слишком высокими: $1,33 млрд. Но самый оглушительный провал случился в мае 2018 года, когда вышел «Хан Соло» — фильм про молодость самого популярного контрабандиста во вселенной «Звездных войн» (в первых трех частях саги его играл Харрисон Форд). Эта картина собрала всего $392 млн при огромном бюджете в $275 млн. Провал, конечно, объясним. У «Хана Соло» были проблемы с режиссерами: незадолго до окончания съемок проект покинули Фил Лорд и Крис Миллер, и доделывать фильм пришлось опытному Рону Ховарду.

У девятого эпизода тоже была чехарда с постановщиками: поначалу эту должность занимал Колин Треворроу («Мир юрского периода»), но еще на стадии подготовки его заменил Джей Джей Абрамс. В декабре 2016 года, еще до начала съемок, умерла актриса Кэрри Фишер: принцесса-генерал Лея Органа в ее исполнении должна была играть одну из ключевых ролей в девятом эпизоде. К тому же фанаты критиковали буквально все материалы, которые студия Lucasfilm публиковала перед премьерой: от постеров до трейлеров. Особый «восторг» вызывала космическая конница и внезапное появление императора Палпатина, которого еще в конце шестого эпизода (вышел в 1983 году!) убил вернувшийся на Светлую сторону Энакин Скайуокер. То есть Disney и Lucasfilm оказались в весьма сложном положении: им надо было не только обязательно завершить эту трилогию и всю историю Скайуокеров, но и сделать это так, чтобы не разочаровать последних поклонников. Они справились.

Про что фильм «Скайуокер. Восход»?

После событий «Последнего джедая» остатки Сопротивления прячутся от сил Первого Ордена. Генерал Лея Органа (Кэрри Фишер, использованы кадры, которые не вошли в предыдущие фильмы) обучает Рей (Дейзи Ридли) искусству обращения с Силой. Шпион из Ордена передает повстанцам ценную информацию: Кайло Рен (Адам Драйвер) нашел старую базу ситхов с огромным флотом «Звездных разрушителей» и самим императором Палпатином (Иан Макдермид).

Рей находит в дневниках Люка Скайуокера (Марк Хэмилл) данные о неком устройстве, которое может привести флот Сопротивления на ситхскую базу. Рей вместе с пилотом По Дэмероном (Оскар Айзек), бывшим штурмовиком Финном (Джон Бойега) и протокольным дроидом C-3PO (Энтони Дэниелс) отправляют в новое и опасное путешествие, чтобы найти следы этого устройства, а в идеале — и его само.

Почему справились?

Отзывы критиков на «Скайуокер. Восход» пока смешанные. По данным портала Rotten Tomatoes, у фильма 59% положительных рецензий, то есть девятый эпизод саги получил не слишком восторженные отзывы, возможно, как раз из-за космической конницы и нового явления убитого ранее императора. Но не всё так просто.

«Звездные войны» с самого первого (или четвертого, если следовать хронологии саги) эпизода были наполнены мифологией настолько, насколько хватило фантазии Джорджа Лукаса. В его галактике корабли перемещались из одной точки в другую почти мгновенно, в космосе были слышны звуки, положительные герои всегда попадали во врагов, а враги всегда промахивались. В этой вселенной были возможны монструозные конструкции вроде «Звезд смерти», которые способны на уничтожение целых планет. Еще была Сила, у нее было две стороны, — Светлая и Темная — которые вели между собой непримиримую борьбу. Лукас смешал в правильных пропорциях мифы и реальные исторические события, и это очень понравилось зрителям: тот самый четвертый эпизод («Новая надежда») собрал в прокате $775 млн. Его, конечно, перевыпускали несколько раз, но в современных долларах его выручка составляет $2,5 млрд. В любом случае это один из самых доходных фильмов всех времен, что немудрено при 15-миллионном бюджете.

Как правильно смотреть «Звездные войны»? Подробнее

Мифологию «Звездных войн» удалось сохранить надолго. Она пережила не слишком удачные мультсериалы («Эвоки» середины 1980-х), многочисленные переделки, которым подвергал первые три эпизода сам Лукас, выпуск трилогии приквелов в 1999-2005 годах. Вообще к тому моменту, когда «Звездные войны» перешли к Disney, это была огромная империя с огромным же доходом не только за счет фильмов, но и за счет сувенирной продукции. Выходили книги, комиксы, видеоигры, свою лепту вносили и фанаты: огромное количество фанфиков умножало сущности, и так в изобилии имевшиеся в саге, многократно.

Собственно, претензий к новой трилогии было всего несколько. Перед её запуском уже сложившийся канон «Звездных войн» был объявлен «небывшим»: это перевело, например, всю литературу, которая выпускалась по благословению Лукаса, в разряд тех же фанфиков. К тому же прямо с «Пробуждения силы» начался массовый ввод в историю новых персонажей, которые только запутывали простую историю оригинальной трилогии. И если «Пробуждению силы» многое прощалось хотя бы за появление «Тысячелетнего Сокола» и за фразу Хана Соло (в исполнении Форда) «Чуи, мы дома», то последующим фильмам на одной ностальгии сыграть не удалось.

В какой именно момент продюсеры «Звездных войн» поняли, что зашли немного не туда, неизвестно. Но в девятом эпизоде им пришлось приложить титанические усилия, чтобы закольцевать всю историю семьи Скайуокеров, за которой фанаты следили на протяжении 42 лет. Эти усилия хорошо заметны в «Скайуокер. Восход», и, возможно, это тоже добавило негативных отзывов.

Но в целом девятый эпизод — это возвращение к той мифологии, которую закладывал еще Лукас. В нем есть отдельные пафосные моменты, они ничем не обоснованы и, пожалуй, даже мешают фильму. Есть очень грустные сцены, особенно если помнить, что вся линия Леи Органы в этой картине составлена из того, что было снято давным-давно, когда еще даже сценария фильма не существовало. Есть в девятом эпизоде и откровенно нелепые сцены (и это не упомянутая выше конница в космосе). Но все они теряются за сюжетом, который раскрывает одну загадку за другой, словно торопясь рассказать всё, о чем не говорилось ранее. И это действительно здорово.