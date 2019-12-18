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Финские спасатели показали, как используют лестницу на тренировках. Вот, что они с ней делают!
Источник материала: Tut.by
Спасатели из финской общины Ветели показали на видео упражнение, которое им приходится выполнять во время тренировок. Делать его нужно в полном обмундировании, притом обязательно нужно иметь при себе обычную лестницу! Повторить такое сможет далеко не каждый: просто посмотрите, что они делают!
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Это выглядит очень непросто, но финским спасателям удается!
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