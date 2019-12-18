Бронетанковая троица. Как постановление Совнаркома выиграло войну

Источник материала: Аргументы и факты

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Постановлению Комитета обороны при СНК СССР №443сс от 19 декабря 1939 г. не повезло. Его помнят только специалисты. А ведь этот документ со скучным названием «О принятии на вооружение РККА танков, бронемашин, арттягачей и о производстве их в 1940 г.» заложил основу для советской, да и российской танковой мощи.

Даешь танки!

В пункте первом предписывалось принять на вооружение РККА тяжёлый КВ («Климент Ворошилов»), изготовленный Кировским заводом Наркомтяжмаша с пушкой Ф32 калибра 76 мм. Пункт 2 говорил о среднем танке Т-34 с дизель-мотором В-2 и той же пушкой, изготовленом заводом №183 Наркомсредмаша. Его следовало доработать: увеличить толщину основных броневых листов до 45 мм и улучшить обзорность из танка. Четвертый пункт принимал на вооружение танк Т-40: «плавающий, с торсионной подвеской, крупнокалиберным пулеметом, спаренным с пулеметом калибра 7,62 мм, изготовленный заводом №37 Наркомсредмаша». Далее речь шла об уже упомянутом дизеле В-2, тракторе «Ворошиловец», бронеавтомобиле БА-11, первом советском джипе ГАЗ-61 и т. д.

По сути, на повестке дня стоял вопрос о самом массовом перевооружении Танковых войск в советской истории. С производства снимались все легкие танки серии БТ и Т-26, а также средние многобашенные Т-28. Вместо них Харьковскому заводу №183 им. Коминтерна ставилась задача: «Изготовить два опытных образца танка Т-34 к 15 января 1940 г. и установочную партию в количестве 10 шт. — к 15 сентября 1940 г. ... выпустить в 1940 г. не менее 200 танков Т-34... довести мощность завода №183 по выпуску танков Т-34 на 1 января 1941 г. до 1,6 тыс. шт.».

Для промышленности задача была явно неподъемная, но Москва, как водится, била с носка и слезам не верила. В итоге в приграничных округах к началу войны имелось «только» 600 КВ, более 1000 Т-34 и под сотню Т-40. Что же представляли собой эти танки?

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Самый легкий танк Т-40

Как известно, микроскоп хорош при микробиологических исследованиях, но плох при забивании гвоздей. Так же и плавающие танки, которых в СССР было много, когда в них не было нужды — в начале войны. Не от хорошей жизни водоплавающую бронетехнику бросали туда, где она была не совсем к месту — на непосредственную поддержку пехоты на твердом грунте. Почти все Т-40 и более ранние Т-37 и Т-38 пожгли в оборонительных боях 1941—1942 годов. Зато, когда война покатилась в обратную сторону, плавающих танков в строю не оказалось. Поэтому форсировать реки советской пехоте пришлось большой кровью, на самодельных плотах и без поддержки бронетехники.

Чуть позже на основе Т-40 сделали тоже лёгкие, но уже не плавающие Т-60 и Т-70. Последние стали вторым по массовости танком в СССР после Т-34 (изготовлено 8 с лишним тыс. штук). Под Прохоровкой они составляли почти четверть всего советского танкового парка. Однако именно это сражение показало, что время «легких» прошло. Т-70 сняли с производства в октябре 1943 г.





Плавающие танки Т-38 и Т-40. Репродукция из книги «Оружие Победы 1941-1945 гг.». Фото: РИА Новости / Хоменко

Легенда номер 34

В СССР было принято называть «тридцатьчетвёрку» лучшим танком Второй мировой войны. В России 90-х годов сделали поправку: лучший средний танк. Последние годы внесли еще большие коррективы — все эти эпитеты применимы к Т-34, вооруженным 85-мм пушкой, которые массово начали появляться на фронте в 1944 г.

Т-34, о котором говорилось в постановлении №443сс, был машиной с массой передовых конструкторских решений — дизельный двигатель, рациональные углы наклона брони, широкие гусеницы. Но недостатков у него было едва ли не больше. Главной «детской болезнью» была надежность. На один подбитый Т-34 до начала 1943 г. приходилось два вышедших из строя из-за технических неисправностей. Моторесурс двигателя В-2 составлял всего 100—120 часов. Трансмиссия и ходовая часть были сущим кошмаром советских танкистов. Хуже них были только отвратительные наблюдательные приборы и теснота в башне.

Только после глубокой модернизации, установки на танк новой пушки вместо изначальной 76-миллиметровки и новой башни Т-34 стал тем самым «лучшим в мире». Ну и количество произведенных танков — 70 тыс. штук, включая послевоенную продукцию, — сделало Т-34 самым массовым в мире по сию пору.

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КВ. Климент, ставший Иосифом

КВ — ещё одна легендарная машина. Тяжелый танк «Климент Ворошилов» начали проектировать в КБ Кировского завода в Ленинграде в качестве многобашенного представителя танков 30-х годов. К счастью, в серию его приняли уже «одноголовым». После выпуска 3500 штук в 1942 г. КВ прошел капитальный рестайлинг, чтобы возродиться в виде самого тяжело вооруженного (пушка 122 мм) танка Второй мировой войны «Иосиф Сталин — 2». А ИС-3 стал первым представителем послевоенных бронированных монстров.

Есть в истории КВ одна загадка: почему конструкторы вооружили тяжелый танк орудием того же калибра (76,2 мм), что и средний Т-34?

На самом деле тут все просто. Перед войной соотношение брони и снаряда высчитывалось по простой и ясной формуле: противотанковая пушка пробивает танк с бронёй, равной её калибру. Поэтому для неуязвимости к толщине броне надо добавить еще 10—15%. На 1 сентября 1939 г. самой массовой у немцев была противотанковая пушка Pak. 35/36 калибра 37 мм. Чтобы противостоять ей, достаточно было создать танк с лобовой бронёй в 4 см. В проект КВ сразу заложили 7,5 см!