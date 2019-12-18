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Бронетанковая троица. Как постановление Совнаркома выиграло войну

19.12.2019 11:26 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бронетанковая троица. Как постановление Совнаркома выиграло войну
Советские танки Т-40С, Т-34 и КВ-85. © / Михаил Филимонов/В. Хоменко / Коллаж АиФ / РИА Новости

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Постановлению Комитета обороны при СНК СССР №443сс от 19 декабря 1939 г. не повезло. Его помнят только специалисты. А ведь этот документ со скучным названием «О принятии на вооружение РККА танков, бронемашин, арттягачей и о производстве их в 1940 г.» заложил основу для советской, да и российской танковой мощи.

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Даешь танки!

В пункте первом предписывалось принять на вооружение РККА тяжёлый КВ («Климент Ворошилов»), изготовленный Кировским заводом Наркомтяжмаша с пушкой Ф32 калибра 76 мм. Пункт 2 говорил о среднем танке Т-34 с дизель-мотором В-2 и той же пушкой, изготовленом заводом №183 Наркомсредмаша. Его следовало доработать: увеличить толщину основных броневых листов до 45 мм и улучшить обзорность из танка. Четвертый пункт принимал на вооружение танк Т-40: «плавающий, с торсионной подвеской, крупнокалиберным пулеметом, спаренным с пулеметом калибра 7,62 мм, изготовленный заводом №37 Наркомсредмаша». Далее речь шла об уже упомянутом дизеле В-2, тракторе «Ворошиловец», бронеавтомобиле БА-11, первом советском джипе ГАЗ-61 и т. д.

По сути, на повестке дня стоял вопрос о самом массовом перевооружении Танковых войск в советской истории. С производства снимались все легкие танки серии БТ и Т-26, а также средние многобашенные Т-28. Вместо них Харьковскому заводу №183 им. Коминтерна ставилась задача: «Изготовить два опытных образца танка Т-34 к 15 января 1940 г. и установочную партию в количестве 10 шт. — к 15 сентября 1940 г. ... выпустить в 1940 г. не менее 200 танков Т-34... довести мощность завода №183 по выпуску танков Т-34 на 1 января 1941 г. до 1,6 тыс. шт.».

Для промышленности задача была явно неподъемная, но Москва, как водится, била с носка и слезам не верила. В итоге в приграничных округах к началу войны имелось «только» 600 КВ, более 1000 Т-34 и под сотню Т-40. Что же представляли собой эти танки?

Бронетанковая троица. Как постановление Совнаркома выиграло войну
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Самый легкий танк Т-40

Как известно, микроскоп хорош при микробиологических исследованиях, но плох при забивании гвоздей. Так же и плавающие танки, которых в СССР было много, когда в них не было нужды — в начале войны. Не от хорошей жизни водоплавающую бронетехнику бросали туда, где она была не совсем к месту — на непосредственную поддержку пехоты на твердом грунте. Почти все Т-40 и более ранние Т-37 и Т-38 пожгли в оборонительных боях 1941—1942 годов. Зато, когда война покатилась в обратную сторону, плавающих танков в строю не оказалось. Поэтому форсировать реки советской пехоте пришлось большой кровью, на самодельных плотах и без поддержки бронетехники.

Чуть позже на основе Т-40 сделали тоже лёгкие, но уже не плавающие Т-60 и Т-70. Последние стали вторым по массовости танком в СССР после Т-34 (изготовлено 8 с лишним тыс. штук). Под Прохоровкой они составляли почти четверть всего советского танкового парка. Однако именно это сражение показало, что время «легких» прошло. Т-70 сняли с производства в октябре 1943 г.


Бронетанковая троица. Как постановление Совнаркома выиграло войну
Плавающие танки Т-38 и Т-40. Репродукция из книги «Оружие Победы 1941-1945 гг.». Фото: РИА Новости/ Хоменко

Легенда номер 34

В СССР было принято называть «тридцатьчетвёрку» лучшим танком Второй мировой войны. В России 90-х годов сделали поправку: лучший средний танк. Последние годы внесли еще большие коррективы — все эти эпитеты применимы к Т-34, вооруженным 85-мм пушкой, которые массово начали появляться на фронте в 1944 г.

Бронетанковая троица. Как постановление Совнаркома выиграло войну Кузнецы победы: легендарный танк Т-34

Т-34, о котором говорилось в постановлении №443сс, был машиной с массой передовых конструкторских решений — дизельный двигатель, рациональные углы наклона брони, широкие гусеницы. Но недостатков у него было едва ли не больше. Главной «детской болезнью» была надежность. На один подбитый Т-34 до начала 1943 г. приходилось два вышедших из строя из-за технических неисправностей. Моторесурс двигателя В-2 составлял всего 100—120 часов. Трансмиссия и ходовая часть были сущим кошмаром советских танкистов. Хуже них были только отвратительные наблюдательные приборы и теснота в башне.

Только после глубокой модернизации, установки на танк новой пушки вместо изначальной 76-миллиметровки и новой башни Т-34 стал тем самым «лучшим в мире». Ну и количество произведенных танков — 70 тыс. штук, включая послевоенную продукцию, — сделало Т-34 самым массовым в мире по сию пору.

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КВ. Климент, ставший Иосифом

КВ — ещё одна легендарная машина. Тяжелый танк «Климент Ворошилов» начали проектировать в КБ Кировского завода в Ленинграде в качестве многобашенного представителя танков 30-х годов. К счастью, в серию его приняли уже «одноголовым». После выпуска 3500 штук в 1942 г. КВ прошел капитальный рестайлинг, чтобы возродиться в виде самого тяжело вооруженного (пушка 122 мм) танка Второй мировой войны «Иосиф Сталин — 2». А ИС-3 стал первым представителем послевоенных бронированных монстров.

Есть в истории КВ одна загадка: почему конструкторы вооружили тяжелый танк орудием того же калибра (76,2 мм), что и средний Т-34?

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На самом деле тут все просто. Перед войной соотношение брони и снаряда высчитывалось по простой и ясной формуле: противотанковая пушка пробивает танк с бронёй, равной её калибру. Поэтому для неуязвимости к толщине броне надо добавить еще 1015%. На 1 сентября 1939 г. самой массовой у немцев была противотанковая пушка Pak. 35/36 калибра 37 мм. Чтобы противостоять ей, достаточно было создать танк с лобовой бронёй в 4 см. В проект КВ сразу заложили 7,5 см!

В то же время броня предвоенных немецких танков Pz. III и Pz. IV не превышала 30 мм, так что 76-миллиметровка КВ гарантированно пробивала ее. Даже с учетом того, что в ходе войны немцы практически вдвое нарастили «шкуру» своего парка средних танков. До массового появления тяжелых «Тигров» оставались еще три кровавых года Великой Отечественной войны.

Бронетанковая троица. Как постановление Совнаркома выиграло войну
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Советские танки Т-40С, Т-34 и КВ-85. © / Михаил Филимонов/В. Хоменко / Коллаж АиФ / РИА Новости Большинство...
 
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