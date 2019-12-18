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В Китае планируют запустить «искусственное Солнце»

19.12.2019 11:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Издание Science Alert со ссылкой на ресурс Futurism рассказало, что в Китае планируют запустить «искусственное Солнце». Это, по крайне мере в теории, сможет обеспечить нас «практически безграничным источником чистой энергии».


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: SDO, NASA / tesis.lebedev.ru

Это станет возможно с вводом в работу токамака нового поколения HL-2M — специальной установки для магнитного удержания плазмы, с помощью которой может получиться добиться управляемого термоядерного синтеза. Последний служит источником энергии для Солнца.

В конце ноября глава Юго-Западного института физики при Китайской национальной корпорации ядерной промышленности Дуань Сюйжу (Duan Xuru) заявил, что запуск токамака произойдет уже в 2020 году.

До этого серьезной проблемой оставался поиск экономически эффективного способа удержания плазмы в ограниченном пространстве в стабильном состоянии на протяжении достаточного времени для прохождения синтеза. Отмечается, что китайский HL-2M сможет решить это затруднение, или хотя бы подсказать способ его решения.

 
 
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Это якобы сможет дать практически безграничный источник энергии.
 
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