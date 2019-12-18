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Алексей Бага покинул борисовский БАТЭ

19.12.2019 11:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага покидает команду по истечении срока действия контракта.


Фото: Reuters

Напомним, что Бага влился в тренерский штаб «желто-синих» в 2011 году и работал ассистентом у Виктора Гончаренко, Александра Ермаковича и Олега Дулуба, которого сменил на посту в начале июня минувшего года. В итоге вторая половина сезона-2018 оказалась для команды очень успешной: были завоеваны чемпионский титул, а также путевка в 1/16 финала Лиги Европы.

2019-й стартовал для БАТЭ статусной победой над лондонским «Арсеналом» (1:0), но в дальнейшем столь же ярких событий не случилось. Борисовчане заняли лишь второе место в розыгрыше элитного дивизиона, не сумели пробиться в осеннюю стадию еврокубков.

«Клубному руководству нелегко далось решение не продлевать трудовые отношения с Алексеем Багой, много лет посвятившим Борисову и как игрок. Тем не менее выбор сделан — и, надеемся, станет правильным для обеих сторон. Не сомневаемся, что Алексей Анатольевич в скором времени дождется предложения, соответствующего своему высокому уровню и амбициям», — говорится в заявлении клуба.

 
 
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Главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага покидает команду по истечении срока действия контракта.
 
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