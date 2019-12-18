Дональду Трампу объявили импичмент. И что теперь?

Источник материала: KYKY

Это случилось – Дональд Трамп стал третьим президентом в истории США, которому объявили импичмент. Это сделала Палата представителей конгресса. О том, продолжит ли Трамп исполнять обязанности президента Америки мир узнает в январе 2020 года, когда это решение примет Сенат, сообщает BBC.

Как Трампу выносили «приговор»

Поводом для импичмента стал разговор Трампа с Владимиром Зеленским 25 июля 2019 года. Тогда Трамп «намекнул» Зеленскому: было бы неплохо, чтобы Украина возобновила антикоррупционное расследование в отношении Хантера Байдена — сына самого популярного политика-демократа и вероятного участника президентских выборов 2020 года Джо Байдена. То есть апонента Трампа на следующих президентских выборах.

После этого Трампа обвинили в злоупотреблении властью, а также в препятствовании работе конгресса. В конгрессе прошло два голосования – по каждой из двух представленных статей обвинений. Статья о злоупотреблении властью набрала 230 голосов конгрессменов за импичмент и 197 голосов против. Статья о препятствовании работе конгресса - 229 голосов за импичмент и 198 против.

Для объявления импичмента было достаточно набрать 216 голосов по любой из двух статей обвинений.

Конечно, объявление импичмента не прошло спокойно. Перед финальным голосованием шесть часов шли дебаты между демократами и республиканцами. Демократы считают, что Трамп добивался иностранного вмешательства в американские выборы. Республиканцы упирали на однопартийный характер импичмента. Они считают, что демократы хотели отстранения Трампа с момента его прихода к власти и разговор с Зеленским стал для них только поводом для запуска процедуры. Конгрессмены-республиканцы говорили, что расследованию нельзя доверять, поскольку голосование зависит исключительно от партийной принадлежности. Они приводили в пример аналогичную процедуру против президента-демократа Билла Клинтона в 1998 году — тогда несколько членов Демократической партии проголосовали за импичмент, а несколько республиканцев, наоборот, против него.

Обе стороны активно цитировали отцов-основателей США, один из выступающих сравнил Трампа с Христом.

Отвечая на аргумент республиканцев об однопартийности импичмента, демократы ссылались на Авраама Линкольна. В общем, в Америке было жарко.

А что говорит сам Трамп?

Дональд заявляет, что не чувствует, что ему объявили импичмент. Как пишет «Медуза», утром в день импичмента он опубликовал несколько твитов, назвав инициаторов процедуры «бездельниками» и радикальными леваками, а позже улетел на предвыборное мероприятие в Мичиган.

Там он заявил, что «беззаконный однопартийный импичмент — это политическое самоубийство Демократической партии», и начал активно ретвитить сообщения противников импичмента.

Окей, кто будет президентом Америки?

Дело Трампа переходит в Сенат, он может быть отстранен от должности президента, только если за это проголосуют две трети членов Сената. Но уже сейчас ясно, что вероятность отстранения Трампа невелика – большинство Сената у Республиканской партии, которая пока сохраняет единство вокруг президента. Для отстранения необходимо, чтобы «за» проголосовали 20 сенаторов-республиканцев.

Кому еще из Американских президентов объявили импичмент

Трамп стал третьим в истории президентом США, которому объявили импичмент. Первым в 1868 был Эндрю Джонсону, которого обвиняли сразу по 11 пунктам, связанным с его кадровой политикой. Вторым, в 1998 году, – Билл Клинтон. Тогда палата представителей проголосовала за два из четырех обвинений против Клинтона — в лжесвидетельстве под присягой (он отрицал сексуальную связь с практиканткой Белого дома Моникой Левински) и препятствовании правосудию.

