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Объявлен самый популярный российский актер года

19.12.2019 12:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Самым популярным российским актером 2019 года стал Александр Петров. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Кино Mail.ru». Исследование опубликовано на сайте агрегатора видеосервисов.


Фото: vk.com/zrshow

В 2019 году с Петровым в прокат вышли фильмы «Текст», «Герой», «Т-34» и «Анна», а еще многосерийная картина «Гоголь». Сервис отмечает, что Петрова уже называли актером года, это было в 2017 году.

Второе место в рейтинге 2019 года занял актер Павел Прилучный, звезда сериала «Мажор» (Прилучный был на первой строчке рейтинга в прошлом году). На третьем месте — Сергей Бурунов, актер из «Полицейского с Рублевки», «Содержанок» и многих других российских сериалов.

Самой популярной актрисой года объявлена Дарья Мороз, снявшаяся в сериале своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки» и в комедии «Триада». В топ актрис также попали Светлана Ходченкова и Елена Подкаминская.

Рейтинг составлялся на основе количества посещений страниц сервиса «Кино Mail.ru» с актерами, снимавшимися в фильмах и сериалах 2019 года.

Фильм «Вторжение» с Александром Петровым с 1 января в кинотеатрах Минска

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Теги: Минск
 
 
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Самым популярным российским актером 2019 года стал Александр Петров. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Кино Mail.ru». Исследование опубликовано на сайте...
 
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