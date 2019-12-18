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Объявлен самый популярный российский актер года
Источник материала: Tut.by
Самым популярным российским актером 2019 года стал Александр Петров. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Кино Mail.ru». Исследование
В 2019 году с Петровым в прокат вышли фильмы
Второе место в рейтинге 2019 года занял актер Павел Прилучный, звезда сериала «Мажор» (Прилучный был на первой строчке рейтинга в прошлом году). На третьем месте — Сергей Бурунов, актер из «Полицейского с Рублевки», «Содержанок» и многих других российских сериалов.
Самой популярной актрисой года объявлена Дарья Мороз, снявшаяся в сериале своего бывшего мужа Константина Богомолова «Содержанки» и в комедии «Триада». В топ актрис также попали Светлана Ходченкова и Елена Подкаминская.
Рейтинг составлялся на основе количества посещений страниц сервиса «Кино Mail.ru» с актерами, снимавшимися в фильмах и сериалах 2019 года.
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Самым популярным российским актером 2019 года стал Александр Петров. Такой вывод сделали аналитики сервиса «Кино Mail.ru». Исследование опубликовано на сайте...
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