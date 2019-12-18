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Беларусь завезет ядерное топливо для БелАЭС в первом квартале

19.12.2019 12:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Беларусь завезет ядерное топливо для БелАЭС в первом квартале

Ядерное топливо будет доставлено на БелАЭС в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.

Первоначально предполагалось, что ядерное топливо на БелАЭС завезут осенью, так как физический пуск первого энергоблока БелАЭС был запланирован на осень текущего года. Однако пуск реактора несколько раз откладывался.

Напомним, в сентябре генеральный директор российской государственной корпорации атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что первый блок БелАЭС готов на 97%.

 
 
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Ядерное топливо будет доставлено на БелАЭС в первом квартале 2020 года. Об этом сообщил замминистра энергетики Михаил Михадюк.
 
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