Около 27% сотрудников увольняются из-за невыполнения нанимателем договоренностей

Источник материала: Ежедневник





Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY провел опрос среди 1688 соискателей и 50 представителей компаний-нанимателей и выяснил, что более 40% белорусов увольняются, не пройдя испытательный срок, при этом около 35% из них - по собственной инициативе.

Основные причины увольнения связаны с невыполнением работодателей договоренностей по заработной плате и функциональным обязанностям, а также из-за потери мотивации сотрудником.

80,1% опрошенных сотрудников подтвердили наличие опыта прохождения испытательного срока, среди которых более половины специалистов положительно относятся к испытательному сроку, считая его хорошей возможностью для сотрудника и работодателя оценить друг друга, однако более 10% соискателей считают, что наниматель должен сразу оформлять сотрудника на продолжительный срок.





Более половины работодателей (65,3%) придерживаются трехмесячного испытательного срока, почти четверть - сокращают этот период до 1-2 месяцев. Примечательно, что 60,9% сотрудников подтвердили отличия в заработной плате между испытательным сроком и после его прохождения.

Наниматели придерживаются мнения, что испытательный срок нужен, чтобы оценить профессиональный уровень специалиста (88%), проверить совместимость с коллегами, а также оценить способность к обучению.





Кроме того, наниматели уточнили (64,6%), что за последний год в их компании менее 5 сотрудников не прошли испытательный срок, и только 22,9% отметили успешное прохождение всеми кандидатами.

Испытательный срок полезен не только для работодателей, но и для соискателей. Например, этот период дает возможность новому сотруднику определить, соответствует ли предложенная зарплата перечню предлагаемых обязанностей, комфортно ли работать в сложившемся коллективе и какие отношения с руководством.





В свою очередь работодатель оценивает, насколько был успешно пройден испытательный срок по соответствию профессионального уровня специалиста занимаемой должности (60%), а также учитывает совместимость с коллегами (28%).



