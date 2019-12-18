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В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв

19.12.2019 12:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. На одной из ферм в штате Сан-Паулу они обнаружили около 20 собак бойцовских пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв

Животные содержались в ужасных условиях, многие из них были при смерти. В ходе операции стражи порядка задержали 40 человек, среди которых оказались ветеринар и полицейский. Их обвиняют в жестоком обращении с животными и незаконной организации азартных игр.

В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв

Проведение подобных турниров не оговорено в законодательстве Беларуси, организаторов боев можно привлечь по статье «Жестокое обращение с животными». Штраф может составить от 10 до 30 базовых величин.

В Бразилии задержали организаторов собачьих боёв

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Новости Бразилии. На одной из ферм в штате Сан-Паулу они обнаружили около 20 собак бойцовских пород, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Животные...
 
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